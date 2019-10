Alarmierende Zahlen: Immer mehr Gewalt an Bayerns Schulen

Es passierte vor acht Tagen auf dem Heimweg: Fünf Schüler der Europäischen Schule in Neuperlach verfolgten einen Mitschüler bis zur U-Bahn, fielen brutal über ihn her. Der 16-Jährige fiel zu Boden, bekam Schläge ins Gesicht und Tritte gegen den Hinterkopf, verlor schließlich das Bewusstsein. Seine Schwester brachte ihn ins Krankenhaus. Der Junge erlitt so starke Verletzungen, dass er seither auf einem Auge zu 95 Prozent erblindet ist. Zuvor soll er von der Gruppe gleichaltriger Klassenkameraden bereits massiv gemobbt, beleidigt und auch geschlagen worden sein.

Kein Einzelfall. Tatsächlich haben Gewaltdelikte an Bayerns Schulen in den vergangenen Jahren wieder zugenommen. So erfasste das Landeskriminalamt 2018 gut 400 Straftaten im Bereich der schweren und gefährlichen Körperverletzung. 2015 waren es noch 257 Attacken an den Schulen.

Auch Lehrer werden Opfer von Gewalt

Auch die Fälle von leichter Körperverletzung nahmen im selben Zeitraum zu: 2018 gab es dazu 1.376 Anzeigen, rund 300 mehr als drei Jahre zuvor. Die Angriffe gehen laut Polizeistatistik in den meisten Fällen von männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren aus. Attackiert werden am häufigsten Gleichaltrige.

Immer wieder werden auch Lehrkräfte Opfer von Gewalt. Keine einfache Situation, betont Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-Verbands (BLLV). "Wir erleben in den Schulen schon ein Spiegelbild der Gesellschaft. Die Kinder gehen ruppiger miteinander um", sagt Fleischmann. "Früher galt ja noch: Wenn einer am Boden lag, hauen wir nicht mehr, holen wir nicht mehr aus. Oder wenn jemand weint, geh' ich zwei Schritte zurück." Diese Grenzen würden nun überschritten.

Es ist der BLLV-Präsidentin zufolge ein großes Problem, wenn Kinder aggressiv miteinander umgehen, gewalttätig sind, weil "uns als Lehrerinnen und Lehrern dann oftmals die Hände gebunden sind".

Auch das Kultusministerium kann einschreiten

Generell werden Gewaltdelikte an Schulen vom Schulleiter an die Polizei gemeldet. Bei drastischen Fällen kann das Kultusministerium einschreiten. "Bei körperlicher Gewaltanwendung gegen Mitschüler und/oder Lehrkräfte kommen je nach den Umständen des konkreten Falles beispielsweise ein mehrtägiger oder mehrwöchiger Unterrichtsausschluss, die Androhung der Entlassung oder auch die Entlassung von der Schule in Betracht", erklärt ein Sprecher des bayerischen Kultusministeriums.

Insgesamt ist die Gewalt an Bayerns Schulen laut Kultusministerium auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Das sei auch auf zahlreiche Präventionsangebote und Programme zurückzuführen: Schüler, Lehrer und Eltern werden dabei für den Umgang mit Mobbing und Gewalt sensibilisiert.

Rund 200 Schulpsychologen waren dafür im vergangenen Schuljahr im Einsatz. Bis 2022 will das Ministerium 300 weitere Stellen schaffen und auch verstärkt Schulsozialpädagogen einstellen.