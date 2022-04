Mehr Syrer, weniger Briten - Einbürgerungen in Bayern

Durch die Corona-Pandemie ist die Zahl der Einbürgerungen im Jahr 2020 zurückgegangen. Im vergangenen Jahr erhielten aber wieder deutlich mehr Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft. Allein in Bayern waren es mehr als 23.000 - laut Innenministerium ein Plus von 14,7 Prozent.

Für Innenminister Joachim Herrmann (CSU) spricht das für eine gelungene Integration. Das machte er bei der Präsentation der Statistik deutlich. Er sprach von einem starken Signal.

Herrmann spricht sich gegen Reformpläne der Ampel aus

Kritisch sieht der Innenminister dagegen die Pläne der Ampel-Koalition, das Staatsangehörigkeitsrecht so zu ändern, dass Doppel-Staatsbürgerschaften leichter möglich wären und die notwendige Aufenthaltszeit vor der Einbürgerung deutlich kürzer. "Eine Einbürgerung setzt ein klares Bekenntnis zu Deutschland und zu seinen Werten voraus, die Vermeidung von Mehrstaatlichkeit ist daher als wesentlicher Grundpfeiler des deutschen Staatsangehörigkeitsrecht beizubehalten", erklärte Herrmann. Andernfalls fürchtet er, dass es zu Loyalitätskonflikten kommen kann.

Bei Nicht-EU-Ländern löst Syrien die Türkei ab

Von den 23.000 Menschen, die 2021 in Bayern die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, stammt rund ein Drittel aus der EU - allen voran aus Rumänien, woher mehr als 2.400 der Eingebürgerten stammen, gefolgt von Italien, Polen, Ungarn und Griechenland.

Bei den Nicht-EU-Herkunftsländern hat erstmals Syrien die Türkei abgelöst - mit 2.033 Eingebürgerten gegenüber 1.901. Viele der Nicht-EU-Bürger haben jetzt laut Innenministerium zwei Staatsangehörigkeiten. Das liege daran, dass eine Staatsangehörigkeit aus Ländern wie Syrien, Irak oder Afghanistan fast nie aufgegeben werden könne. In diesen Fällen könne die Politik nichts machen, sagte Herrmann.

Auch Großbritannien zählt seit dem Brexit im Januar 2021 zu den Nicht-EU-Ländern in der Statistik. Die Zahl der Einbürgerungen aus dem Vereinigten Königreich lag mit 576 aber deutlich hinter denen von 2020 (905) und 2019 (2087).

Ehrung eines Südtirolers sorgt für Irritation

Stellvertretend für die Eingebürgerten haben vier Menschen, "die sich in Bayern hervorragend integriert haben", ihre Einbürgerungsurkunden samt Text der bayerischen Verfassung vom Minister überreicht bekommen: eine Rumänin, die in Nürnberg lebt und in Erlangen als Architektin arbeitet; ein syrischer Staatsangehöriger, der in München seinen Realschulabschluss erworben hat und jetzt eine kaufmännische Ausbildung bei der Stadt München absolviert; eine Spanierin, die in ihrem Heimatland Philologie und Anglistik studiert hat und im Sprachzentrum der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm tätig ist sowie ein italienischer Staatsangehöriger aus dem Landkreis Kelheim, der an der Hochschule München Fahrzeugtechnik und Ingenieurakustik studiert hat und als Versuchsingenieur arbeitet.

Die Auszeichnung des Italieners hatte im Vorfeld für Kritik der bayerischen Grünen gesorgt, da es sich um einen deutschsprachigen Südtiroler handelt. Die integrationspolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag, Gülseren Demirel, erklärte, sie sei irritiert, wenn Menschen, die mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, als lobendes Beispiel bei den Einbürgerungsfeierlichkeiten hervorgehoben werden.