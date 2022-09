Wieder mehr Auftritte für Nürnberger Christkind

Auch wenn die Sommerferien noch nicht zu Ende sind – Lebkuchen werden schon gebacken und die Planungen für den Nürnberger Christkindlesmarkt und das Christkind laufen. Teresa Windschall absolviert ihr zweites Amtsjahr und soll mehr Gelegenheit bekommen, sich auf dem Weihnachtsmarkt zu zeigen – auch wenn es wegen Corona noch Einschränkungen gibt.

Nürnberger Christkindlesmarkt mit Prolog auf Empore

In diesem Jahr soll der Christkindlesmarkt, das "Städtlein aus Holz und Tuch", vom 21. November bis 24. Dezember stattfinden und damit etwas länger als normalerweise. Und in diesem Jahr soll es auch endlich soweit sein, dass das Christkind den berühmten Prolog zur Eröffnung des Marktes am Freitag, den 21. November um 17.30 Uhr auf der Empore der Frauenkirche am Hauptmarkt sprechen kann. Im vergangenen Jahr war der Markt kurzfristig abgesagt worden – und damit auch der erste große Auftritt von Teresa als Christkind.

Keine Bühnenauftritte – aber Besuche auf dem Markt

Auf dem Markt will sich das Christkind dann vier Mal die Woche zeigen, sagte die Christkind-Betreuerin der Stadt Nürnberg, Susanne Randel. Dienstags bis freitags will es die Gäste dort begrüßen. Entfallen werden dagegen die Bühnenauftritte vor der Frauenkirche, denn in diesem Jahr wird es keine Bühne dort geben.

Damit entfallen auch die in vor Corona üblichen Auftritte von Chören und Musikgruppen. Wie die Stadt Nürnberg mitteilte, können sich interessierte Posaunenchöre, Künstlerinnen und Künstler und Chöre aber gerne hier ab Mai 2023 für den Christkindlesmarkt 2023 melden.

Christkind für zwei Jahre

Eine Jury hatte die Schülerin Teresa Windschall im vergangenen Jahr für zwei Jahre als Christkind gekürt. Kurz drauf hatte die Stadt den Christkindlesmarkt wegen Corona abgesagt. Deshalb entfielen der Prolog, viele Auftritte und persönliche Begegnungen. Stattdessen versuchte Teresa Windschall die Menschen als Christkind digital zu erreichen, etwa mit einem täglichen Adventskalender.

Auch Kindergärten, Altenheime und andere Einrichtungen besuchte sie – allerdings ging sie nicht in die Einrichtungen, sondern absolvierte ihre Auftritte im Freien vor den Türen ihrer Gastgeber. Abstand halten hieß es bei ihren rund 80 Auftritten – normalerweise sind es mehr als 100. Nach ihrer ersten Amtszeit zog sie dennoch eine positive Bilanz und nun hofft sie auf noch mehr persönliche Begegnungen im zweiten Jahr als Christkind.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa