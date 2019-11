Wieder Lagerhalle im Landkreis Passau niedergebrannt

Im Landkreis Passau ist erneut eine Lagerhalle abgebrannt. Dieses Mal in Aich vorm Wald. In der Halle waren Maschinen und Metallteile gelagert. Vor nicht ganz zwei Tagen wurde eine Lagerhalle in Tittling durch ein großes Feuer zerstört. In beiden Fällen schließt die Polizei Brandstiftung aus.

Lagerhalle in Aicha vorm Wald abgebrannt

Die Lagerhalle in Aicha vorm Wald war am Mittwochmorgen abgebrannt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Sie geht derzeit nicht von Brandstiftung aus.

Brandursache in Tittling

Nach dem Brand der Lagerhalle am Montagabend in Tittling ergeben sich laut Polizei Hinweise auf einen technischen Defekt. Möglicherweise war ein Fahrzeug, das in der Halle geparkt war, der Grund für das Feuer. Weil sowohl die Halle als auch die Fahrzeuge zerstört wurden, kann die Ursache aber nicht abschließend festgestellt werden, so die Polizei. Anhaltspunkte für Brandstiftung lägen nicht vor. Bei dem Feuer ist ein Schaden von rund 1,2 Millionen Euro entstanden.