Wieder Kirchenasyl für blinden Syrer in bayerischem Kloster

Der blinde Syrer Mheddin Saho (27) ist wieder im Kirchenasyl. Wie sein Anwalt dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte, befinde sich der junge Mann seit Montag in einem bayerischen Kloster, das ihn vor einer Abschiebung nach Spanien schützen soll. Um welches Koster es sich dabei handle, wollte sein Rechtsbeistand, der Ulmer Anwalt Thomas Oberhäuser, nicht sagen.

In jüngster Zeit seien immer wieder Strafverfahren gegen die Asyl gebenden Kirchen oder Klöster angestrengt worden. Davor wolle er die Asylgeber schützen. Vermutlich werde der junge Mann sechs Monate im Kirchenasyl bleiben.

Saho war Ende Juni vor dem Regensburger Verwaltungsgericht mit seiner Klage gegen eine Abschiebung nach Spanien gescheitert. Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts auf BR-Anfrage mitteilte, muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) somit kein Asylverfahren in Deutschland durchführen.

Sahos Anwalt: kein hoffnungsloser Fall

Der Anwalt des 27-Jährigen hatte keine Rechtsmittel mehr gegen das Urteil eingelegt. Auch dies habe man dem Gericht am Montag mitgeteilt, so dass das Urteil damit rechtskräftig geworden sei. Der Fall des blinden Syrers sei dennoch nicht hoffnungslos, sagte Oberhäuser. Zwar seien Urteile in Asylsachen praktisch nicht anfechtbar, so der Rechtsanwalt im Gespräch mit dem BR. Es seien aber andere Wege denkbar. So könnte sich der bayerische Landtag mit dem Fall befassen. Derzeit liefen noch verschiedene Petitionen im Landtag, die sich für ein Bleiberecht einsetzten. Auch könnte die Ausländerbehörde eine Duldung bis zum Abschluss seines Studiums geben.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) könne immer noch im Zuge des Selbsteintritts gemäß der Dublin-Verordnung ein ordentliches Asylverfahren für Saho in Deutschland erwirken. Mit dem Ende des Kirchenasyls in sechs Monaten müsse das Verfahren automatisch wieder in Deutschland geführt werden. Würde der Mann aus dem Kirchenasyl heraus abgeschoben werden, wäre das ein absolutes Novum. Die meisten Kirchenasyle in Bayern fußen auf einer Vereinbarung zwischen Innenministerium und Kirchenleitung.

Landesbischof Bedford-Strohm unterstützt Saho

Der Fall des blinden Syrers hatte landesweit für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Unterstützerkreise hatten sich für ein Bleiberecht des "bestens integrierten" jungen Mannes eingesetzt, wie es hieß. Unterstützung kam sowohl von evangelischen Kirchengemeinden im niederbayerischen Rottenburg, in dem der Syrer bis zuletzt lebte und ein erstes Kirchenasyl im Jahr 2019 erhielt, als auch von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

Der 27-Jährige war 2019 über Spanien nach Deutschland gekommen. Dort stellte er auch seinen Antrag auf Asyl. Das BAMF hatte argumentiert, dass Spanien gemäß der Dublin-Verordnung für das Asylverfahren zuständig sei.