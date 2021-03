Wieder IG Metall-Warnstreiks in Unterfranken

Die IG Metall verschärft am Freitag ihre Warnstreiks in Bayern in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. In Unterfranken wird in Bad Neustadt, Bessenbach-Keilberg, Eltmann, Haßfurt, Kahl am Main, Klingenberg-Trennfurt und Würzburg kurzeitig die Arbeit niedergelegt. Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagte am Donnerstag: "Unsere Warnstreiks sind gut angelaufen, die Beteiligung ist hervorragend. Bis zum Wochenende werden wir die Warnstreiks nochmal verschärfen."

Schwerpunkt in Bad Neustadt

Einen Streik-Schwerpunkt am Freitag bildet Bad Neustadt: So hat die Gewerkschaft die Beschäftigten von Preh, von PIA, der Siemens AG, von Valeo Siemens, von Gardner Denver, von BSH Hausgeräte und von Reich zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Um 9.00 Uhr, um 11.00 Uhr und um 13.30 Uhr wird es jeweils eine Kundgebung geben. Außerdem sollen sich die Mitarbeiter von SAF-Holland in Bessenbach-Keilberg am Warnstreik beteiligen, sowie die von Schaeffler in Eltmann (Lkr. Haßberge).

Warnstreiks auch am Untermain

Warnstreiks wird es ebenfalls bei Bosch-Rexroth im Haßfurter Stadtteil Augsfeld (Lkr. Haßberge) geben – mit Kundgebungen um 10.00 Uhr und um 17.00 Uhr – sowie bei Linde Material Handling (Werk III) und Linde Hydraulics (Werk III) in Kahl am Main (Lkr. Aschaffenburg). Ein Aufruf zum Warnstreik erging auch an die Mitarbeiter von WIKA in Klingenberg-Trennfurt (Lkr. Miltenberg). Auch bei Brose in Würzburg soll die Arbeit kurzzeitig niedergelegt werden.