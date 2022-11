Wieder IG-Metall-Warnstreiks in Ostbayern - BMW betroffen

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie hat es am Donnerstag in Niederbayern und der Oberpfalz wieder Warnstreiks gegeben. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich daran mehr als 3.000 Beschäftigte. Die meisten davon in Regensburg, wo der Autobauer BMW und der Logistikdienstleister Rhenus bestreikt wurden.

Warnstreiks auch bei BMW in Landshut und Dingolfing

Auch die BMW-Werke in Landshut und in Dingolfing waren vom Warnstreik betroffen. Die Bänder wurden hier für bis zu zweieinhalb Stunden zum Stillstand gebracht, so die IG Metall. Beim Logistikdienstleister Schnellecke in Landshut, der für An- und Auslieferung von Material und Produkten zuständig ist, legten Beschäftigte ebenfalls die Arbeit nieder.

IG Metall: "Die Seele kocht"

Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagte: "Die BMW-Seele kocht." Der Konzern mache einen Rekordgewinn von netto 12,5 Milliarden Euro und habe die Dividende für die Aktionäre verdreifacht. "Nur für die Beschäftigten gibt es immer noch kein beziffertes Angebot für eine prozentuale Entgelterhöhung." Die Geduld der Beschäftigten sei jetzt am Ende. Die Arbeitgeber sollten ihre Blockadehaltung in dieser Tarifrunde schleunigst beenden.

Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.