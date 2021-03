Wieder IG Metall-Warnstreiks in Niederbayern und der Oberpfalz

Zum dritten Mal in dieser Woche ruft die IG Metall zum Warnstreik auf. Gefordert wird unter anderem mehr Lohn für alle Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Mit dabei sind diesmal vier Firmen aus Niederbayern und der Oberpfalz.

Erneut Arbeitsniederlegungen um Mitternacht

Beschäftigte von BMW in Dingolfing legten bereits um Mitternacht erneut ihre Arbeit nieder. Zur 0-Uhr-Aktion war die Nachtschicht eines Werks aufgerufen.

Außerdem gehen Beschäftigte von MAN Energy Solutions SE aus Deggendorf in drei Schichten in den Arbeitskampf, alle Schicht-Arbeitenden von Edscha in Hauzenberg im Kreis Passau und die Beschäftigten von Benteler in Schwandorf. Diese sollen sich um 13 Uhr am Parkplatz vor dem Werkstor versammeln, so die IG Metall.

Bayernweite Streiks und Kundgebungen

Bayernweit beteiligen sich am Donnerstag 38 Betriebe an den Warnstreik-Aktionen, heißt es weiter. In einigen Städten sind auch Kundgebungen geplant. Bei den Warnstreiks, die seit Ende der Friedenspflicht in der Nacht auf Dienstag begonnen hatten, geht es unter anderem um vier Prozent mehr Lohn. In Betrieben, in denen es schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer Senkung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber hatten nach einer Nullrunde in diesem Jahr Lohnerhöhungen erst ab 2022 angeboten und darüber hinaus gefordert, dass Krisenbetriebe vom Tarifvertrag abweichen können.

In Bayern arbeiten rund 840.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie.