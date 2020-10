Wieder Hinweise auf Brennelementeschaden in Gundremmingen

Der letzte noch laufende Block im AKW Gundremmingen, Block C, muss in der kommenden Woche vom Netz. Laut Betreiber RWE gibt es Hinweise auf einen Brennelementdefekt in einem von insgesamt 784 Brennelementen. Um das betroffene Element zu identifizieren und auszutauschen, wird die Anlage am 30. Oktober heruntergefahren.

Defektes Brennelement - zum zweiten Mal in diesem Jahr

Ein defektes Brennelement stellt kein sogenanntes "meldepflichtiges Ereignis" gegenüber der Aufsichtsbehörde, also dem Bayerischen Umweltministerium, dar. Laut Betreiber ist das Kraftwerk "für das Auftreten von Brennelementdefekten ausgelegt. Spezielle Rückhaltesysteme sorgen auch in diesem Fall für einen sicheren Betrieb". Ein solcher Brennelementdefekt habe keine radiologisch messbaren Auswirkungen auf die Umgebung, deshalb könne die Anlage auch vorerst im Normalbetrieb weiterlaufen, so die Sprecherin des Kraftwerks, Christina Kreibich.

Initiative fordert vorzeitige Abschaltung des AKW

Raimund Kamm von der Initiative FORUM kritisierte im Gespräch mit dem BR, dass dies bereits der zweite Fall eines defekten Brennelements in Gundremmingen in diesem Jahr sei und es in den letzten Jahren immer wieder defekte Brennelemente gegeben habe. "In keinem anderen deutschen AKW gab und gibt es so viele Probleme mit undichten Spaltelementen", so Kamm. Seine Initiative fordert grundsätzlich die frühzeitige Abschaltung von Block C.

Revisionsarbeiten werden vorgezogen

Bereits im März 2020 hatte es einen Brennelement-Defekt gegeben. Jetzt soll Block C für rund vier Wochen vom Netz bleiben, so Sprecherin Kreibich. Man wolle den Stillstand auch nutzen, um Arbeiten vorzuziehen, die erst für die geplante Revision 2021 vorgesehen waren. Darunter fallen etwa Wartungsarbeiten an Armaturen und Rohrleitungen an. Block C soll insgesamt noch bis Ende 2021 laufen, dann soll er endgültig vom Netz gehen.