Wieder heftige Schneefälle in Südbayern erwartet

An den Alpen fällt laut Deutschen Wetterdienst (DWD) von heute Abend bis Freitag früh gebietsweise zwischen 40 und 90 Zentimeter Neuschnee. Zudem treten bis Mittwochvormittag zum Teil starke Schneeverwehungen auf, mit denen von heute Abend bis Mittwochvormittag auch im Bayerischen Wald gerechnet werden muss. Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein, warnt der DWD. Bäume brechen möglicherweise unter der Schneelast zusammen.

Im Landkreis Miesbach bleibt der Katastrophenfall wegen der erwarteten neuen Schneefälle bis auf Weiteres bestehen. Zahlreiche Straßen sind gesperrt. Das Landratsamt bittet Autofahrer, die Fahrten "auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken". Im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen blockieren umgeknickte Bäume unter anderem die Zufahrten in die Jachenau, der Ort am Walchensee ist von der Außenwelt abgeschnitten.

Lifte an Skipisten geschlossen

Sogar für Wintersportler liegt vielerorts mittlerweile zu viel Schnee. In mehreren Skigebieten ist der Betrieb teilweise eingestellt worden. So bleiben etwa im Skigebiet Brauneck wegen der hohen Schneelast auf den Bäumen in den Lifttrassen und an den Skipisten die Bahnen und Lifte geschlossen. Die Sicherheit auf den Pisten sei nicht mehr gewährleistet, sagte eine Mitarbeiterin dem BR. Nur die Tallifte am Streidl-, Draxl- und Jaudenhang sind in Betrieb. Wie lange die Sperre der Pisten dauert, hängt von der weiteren Wetterentwicklung ab.

Erhöhte Lawinengefahr in den Alpen

Für Tourengeher steigt die Lawinengefahr abseits gesicherter Pisten. Ein Sprecher der Bergwacht auf dem Brauneck schätzt die Lawinengefahr höher ein, als sie der Lawinenlagebericht der Lawinenwarnzentrale für heute ausweist. Auch am Sudelfeld, am Spitzing und auf der Zugspitze stehen Skilifte zum Teil still.

Gefährliche Schneelast auf Dächern

In Bad Wörishofen wurde die Eishalle gesperrt. Es wird befürchtet, dass das Dach aufgrund der Schneelast nachgeben könnte. Wegen der aktuell heftigen Winde ist es nicht möglich, eine Hebebühne zu errichten und den Schnee vom Dach zu räumen. Daher ist die Halle heute und morgen geschlossen. In Penzberg wurde aus dem gleichen Grund das Wellenbad geschlossen.

Das Landratsamt Miesbach empfiehlt Hauseigentümern, bei Bedarf Gebäudesachverständige zu beauftragen und vor allem zur Räumung Dienstleister aus dem Zimmerei- und Spenglereigewerbe zu beauftragen, da der Schnee nicht so leicht weggeschoben werden könne.