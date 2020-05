Wieder geöffnet: So schwer ist es für kleine Cafés

Endlich gehen wieder mehr Cappuccinos über die Ladentheke im Café Kava in Traunstein, so richtig freuen kann sich Cafébetreiber Simon Lange aber nicht. Bisher standen bei ihm 15 Tische, jetzt nach den neuen Hygienevorschriften, sind es höchstens fünf:

"Die vier oder fünf Tische werden uns definitiv nicht im geringsten die Kosten decken. Und es ist von der Prognose her einfach schwierig, weil wenn ich irgendjemandem sage, du kannst bei mir arbeiten, wirst aber das nächste Jahr kein Geld verdienen, sondern musst mir was zahlen, dann wird das keiner machen." Simon Lange, Cafébetreiber Traunstein und Rosenheim

Die Hygieneregeln sind extrem aufwändig. Insbesondere von den Desinfektionsmaßnahmen, die an den Tischen durchgeführt werden müssen hält er nichts, die seien, so Lange, "kompletter Schwachsinn": "Ein Parkscheinautomat wird am Tag wahrscheinlich von 150 Fingern berührt und nie desinfiziert, aber wir sollen im gleichen Sinne unsere Tische und Stühle desinfizieren."

Stadt Traunstein will Caféhausbetreibern helfen

Simon Lange betreibt drei Cafés in Traunstein und Rosenheim. Alle seiner Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Er rechnet nur noch mit 40 Prozent des Umsatzes im Vergleich zur Situation vor Corona - bei gleichbleibenden Personal- und Fixkosten. Um den Verlust abzupuffern, bleibt nur das Geschäft im Freien. Hier sei die Stadt Traunstein kulant, betont Oberbürgermeister Christian Hümmer.

Wo es Anträge gebe zur Erweiterung von Freischankflächen, würden diese wohlwollend behandelt: "Wir haben dort keine pauschale Lösung, weil jeder Einzelfall anders ist, aber jeder Wirt ist herzlich eingeladen in die Verwaltung zu kommen und wir schauen uns dann den Fall an und versuchen natürlich so viel Fläche wie möglich zur Verfügung zu stellen", so Hümmer zum BR.

Freischankflächen wichtige Option

Auf die größeren Freischankflächen ist auch Max Feninger angewiesen: In seiner winzigen Nudelbar lohnt es sich erst gar nicht, den Innenraum zu öffnen. Früher war es hier mit zehn Tischen gemütlich eng. Wegen der Abstandsregeln dürfte er jetzt nur noch zwei Tische bewirten.

"Solange schönes Wetter ist, können wir es kompensieren mit draußen. Das geht, es ist eher bisschen diese Ungewissheit in die Zukunft oder wenn halt einfach schlechtes Wetter ist, da muss man sagen, ist es einfach schwierig, weil man hat einfach keinen Plan B." Max Feninger, Betreiber Pasta Arte Nudelbar

Schließung nicht ausgeschlossen

Mehr Freischankflächen können auf Dauer nicht die einzige Lösung sein. Denn bald kommt auch wieder die kalte Jahreszeit, und dafür fehlt den Gastronomen weiterhin die Perspektive. Der Cafébetreiber Simon Lange hofft, dass sich das bald ändert:

"Wir sind eine junge Familie, wir haben zwei kleine Kinder, wenn man kein Geld damit verdienen kann mit dem, was man macht, dann muss man sich halt mittelfristig überlegen, ob das das Richtige ist oder ob man einfach Läden schließt. Weil es einfach vernünftig wäre." Simon Lange, Cafébetreiber Traunstein und Rosenheim

Immerhin: Laut Stadtverwaltung haben Café- und Restaurantbetreiber Aussicht darauf, ihre Freischankflächen ohne zusätzliche Gebühren zu erweitern. Außerdem plant die Stadt ein umfangreiches Hilfspaket für die Gastronomie und den Einzelhandel. Momentan bleibt den Wirten allerdings nur die Hoffnung auf gutes Wetter.