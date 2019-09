Wieder Funkstörungen: Josef-Deimer-Tunnel erneut gesperrt

Der Landshuter Josef-Deimer-Tunnel, durch den der Verkehr unter dem Hofberg um die Innenstadt herum geführt wird, ist seit Sonntagmittag erneut gesperrt.

Störung des Objektfunks als Grund

Wie die Stadt Landshut mitteilte, gibt es wieder Störungen des Objektfunks. Auch die sogenannte Rückfallebene ist betroffen, also das als Ersatz vorgesehene System. Dadurch wäre bei einem Unfall in dem knapp 1,5 Kilometer langen Tunnel eine störungsfreie Kommunikation zwischen Rettungskräften nicht garantiert, so die Stadt, die die neuerlichen Unannehmlichkeiten für Verkehrsteilnehmer in Landshut bedauert, aber zugleich auch um Verständnis bittet.

Bereits mehrere Sperrungen in diesem Jahr

Zuletzt war der Tunnel Ende März und Anfang August wegen Funkproblemen gesperrt worden. Wie lange die Sperre diesmal dauert, lässt sich laut Mitteilung der Stadt derzeit noch nicht abschätzen. Die 1999 eröffnete Röhre gilt als wichtige unterirdische Entlastungsstrecke durch Landshut. Sie verbindet den Landshuter Westen mit dem Osten der Stadt. Mehr als vier Millionen Fahrzeuge passieren den Tunnel jedes Jahr.