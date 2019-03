Den heutigen Freitag wollen auch in Niederbayern und der Oberpfalz wieder Tausende Schüler nutzen, um bei den "Fridays for Future"-Demos für einen besseren Klimaschutz auf die Straße zu gehen.

Frühe Demonstration in Bogen

Den Auftakt der heutigen Freitags-Kundgebungen in Ostbayern bildet eine Demonstration vor dem Rathaus in Bogen, die um schon um 8 Uhr beginnt und zwei Stunden dauern soll. Um 11 Uhr folgen dann Demonstrationen in Straubing und Regensburg.

Über tausend Teilnehmer in Regensburg

In Regensburg werden dabei mehr als tausend Teilnehmer erwartet, auch weil die Studierendenvertretung der Universität die Regensburger Studenten aufgerufen hat, sich zu beteiligen. Die Teilnehmer sollen sich zunächst wie schon bei den bisherigen Demonstrationen auf dem Neupfarrplatz treffen. Nach einer Kundgebung ist dann ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant: Dieser soll über Dom- und Dachauplatz, D.-Martin-Luther-Straße, Luitpoldstraße, Greflingerstraße, Weißenburgstraße, Nibelungenbrücke, Wöhrdstraße und Thundorferstraße zum Fischmarkt führen.

Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen, von denen vor allem Buslinien betroffen sein werden. Wegen einer Zwischenkundgebung wird zudem die Nibelungenbrücke stadteinwärts zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die betroffenen Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren.

"Oldies for Future" in Deggendorf

Um 12 Uhr wird auch in Deggendorf an der Grabkirche protestiert. Zu dieser Aktion werden neben Schülern und Eltern auch rund 30 bis 50 Senioren erwartet, unter dem Motto "Oldies for Future". Initiator der Bewegung ist Klaus von Eichhorn. Der 68-Jährige verfolgt die Aktion "Fridays for Future" schon lange.

"Ich sehe auch gerade unsere Generation, die gut gelebt hat und ihren Teil dazu beigetragen hat, dass die Ressourcen ausgebraucht und CO2 ausgestoßen wurde." Klaus von Eichhorn