Bombe in Neutraubling entschärft - zweite gefunden

In Neutraubling im Landkreis Regensburg ist neben einer größeren Bombe - die mittlerweile entschärft ist - auch ein zweiter, kleinerer Sprengkörper gefunden werden. Laut Polizei wird dieser in den nächsten Minuten vor Ort gesprengt. Dazu seien aber keine Evakuierungsmaßnahmen notwendig. Lediglich die Südumgehung müsse für kurze Zeit gesperrt werden.

"Alles in allem ist das ein ganz normaler Tag in Neutraubling." Sprecher der Polizei

Erste Bombe erfolgreich entschärft

Zuvor ist in Neutraubling zum wiederholten Mal in den vergangenen Wochen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden - er konnte am Mittag erfolgreich entschärft werden.

Nach Informationen der Polizei handelte es sich laut Sprengmeister Michael Weiß um eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombe wurde beim Aufprall so schwer beschädigt, dass sie nur zu einem kleinen Teil als sprengfähig galt.

Kleiner Sperrradius rund um den Fundort

Deshalb gab es nur einen Sperrkreis mit einem Radius von gut 100 Metern. In diesem lagen der St. Michaels-Platz mit der St. Michaels-Kirche, ein Supermarkt und ein Logistiklager sowie die Walhallastraße, die die B8 und die B15 und damit Barbing und Obertraubling miteinander verbindet. Sie wurden während der Entschärfung für kurze Zeit gesperrt.

Häufiger Funde in Neutraubling

Die Bombe war am Mittwochabend gegen 17 Uhr bei Aushubarbeiten entdeckt worden. Über Nacht wurde sie von der Neutraublinger Polizei bewacht. In der Stadt kommt es immer wieder zu Funden von Blindgängern. Zuletzt waren am Mittwoch in einem Baugebiet, wenige Kilometer entfernt vom jetzigen Fundort, mehrere dort entdeckte kleinere Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg zerstört worden.