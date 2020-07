Wieder Fliegerbombe im Regensburger Hafen entdeckt

Am Regensburger Westhafen ist am Vormittag eine amerikanische 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Sprengkörper soll im Laufe des Tages entschärft werden. Die Bombe sei zerschellt, aktuell gehe von dem Sprengkörper aber keine Gefahr aus, wie die Polizei mitteilt. Dennoch sei ein Sperrradius von 300 Metern rund um den Fundort in der Wiener Straße ausgewiesen worden.

Um 13 Uhr wird der Bahnverkehr eingestellt

In dem Stadtviertel sind einige Firmen angesiedelt. Derzeit laufen dort die Vorbereitungen für die Evakuierung und Entschärfung. Ab etwa 13 Uhr wird der Bahnverkehr auf der Strecke nach Schwandorf eingestellt. Die Sperrung wird nach derzeitiger Planung rund zwei Stunden dauern.

Im Hafenviertel von Regensburg sind in der jüngeren Vergangenheit wiederholt Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Zuletzt gab es im November vergangenen Jahres einen Bombenalarm. Damals war eine 125-Kilo-Bombe entdeckt worden, die dann problemlos entschärft werden konnte.