Wieder erschossene Biber an der Naab gefunden

Zum wiederholten Mal sind an der Naab im Raum Schwandorf in den vergangenen Tagen tote Biber gefunden worden. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt.

Biber wurde erschossen

Bereits Ende März waren im Norden von Schwandorf drei tote Tiere entdeckt worden, von denen eines eine verdächtige Wunde aufgewiesen hatte, die von einem Schuss stammen könnte. Nun wurden am Freitag und Sonntag zwei weitere tote Biber entdeckt: einer am Schwandorfer Naabufer und einer in der Naab treibend nahe dem Stadtteil Krondorf.

Der erste Biber wurde definitiv erschossen, so die Polizei nach einer ersten Betrachtung, der zweite wies aber ebenfalls eine Wunde auf, die zu einem Schuss passen könnte.

Tiere werden untersucht

Beide Tiere wurden für weitere Untersuchungen dem Veterinäramt übergaben. Außerdem wurden Ermittlungen eingeleitet - wie auch schon bei den drei toten Bibern aus dem März. Dabei geht es um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz.