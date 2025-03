Wieder Einschränkungen auf S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende

Am Münchner Ostbahnhof laufen die Vorbereitungen für das neue elektronische Stellwerk. Das führt an diesem Wochenende zu erneuten Einschränkungen im S-Bahnverkehr. Auf der Münchner Stammstrecke am Samstag und Sonntag zwischen Pasing und Ostbahnhof sind zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr deutlich weniger Züge unterwegs.

Drittes Wochenende in Folge Geduld gefragt

Ganz regulär ist allein die S7 unterwegs, die aber ohnehin nur einen Teil der Stammstrecke bedient. Durch die gesamte Strecke fährt lediglich eine einzige Linie – und zwar eine Kombination aus der S6-West und der S8-Ost.

Ansonsten muss man sich das dritte Wochenende in Folge darauf einstellen, dass S-Bahnen in der Innenstadt vorzeitig beginnen und enden – oder aber nicht an jeder Station halten. Betroffenen Fahrgästen rät die Deutsche Bahn, gegebenenfalls auf Busse, Regionalzüge oder U-Bahnen umzusteigen.

Zuverlässigkeit der S-Bahn soll ab Juni steigen

Das neue elektronische Stellwerk am Münchner Ostbahnhof soll noch dieses Jahr im Juni in Betrieb gehen. Die Deutsche Bahn will dadurch den S-Bahn-Betrieb zuverlässiger machen. Die Fahrdienstleiter werden dann von dort aus Signale schalten, Weichen stellen und Züge auf die richtigen Gleise lenken. Sie könnten dann rund 100 Signale und 60 Weichen per Mausklick steuern. Bisher gibt es ein Relais-Stellwerk, das aus dem Jahr 1971 kommt und sehr störanfällig ist.

Mit Informationen von dpa