11.10.2020, 10:06 Uhr

Wieder eine Maschinenhalle bei Schrobenhausen in Flammen

Auf einem Bauernhof in Waidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist in der Nacht auf Sonntag eine Maschinenhalle in Brand geraten. Die Kripo ermittelt. Erst am Donnerstag war in Schrobenhausen bereits eine Maschinenhalle niedergebrannt.