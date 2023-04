Wieder Einbruch in Juweliergeschäft – mutmaßliche Täter in Haft

Die Meldungen wiederholen sich innerhalb weniger Tage: Nach der Tat zu Wochenbeginn am Stadtplatz von Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn haben Einbrecher am Dienstagmorgen (25.04.23) ein Juweliergeschäft am Stadtplatz von Osterhofen im Landkreis Deggendorf heimgesucht. Allerdings kamen die mutmaßlichen Täter nicht weit.

Zeugin bringt Polizei auf die Spur

Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte eine Frau den Einbruch um kurz nach vier Uhr beobachtet und die Beamten verständigt. Eine großräumige Fahndung wurde gestartet, in deren Folge das Auto der beiden Tatverdächtigen rund 40 Kilometer entfernt in Schwarzach (Lkr. Straubing-Bogen) gesichtet und von der Polizei gestoppt wurde.

Fluchtversuch der Verdächtigen scheitert

Im Auto entdeckten die Beamten den Schmuck. Die beiden Männer versuchten zunächst noch, zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten holten sie jedoch ein und nahmen sie fest. Gegen die Männer, einen 31-Jährigen aus Schwarzach und einen 34-Jährigen mit Wohnort in Kroatien erging inzwischen Haftbefehl. Auch wurden ihre Wohnungen durchsucht.

Höhe der Beute unklar

Bei dem Einbruch in Osterhofen entstand laut Polizei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Wie hoch der Wert der Beute gewesen wäre, ist bisher nicht bekannt.

Einbruchsserie seit dem Herbst

In den vergangenen Monaten sind der Polizei in Niderbayern wiederholt nächtliche Einbrüche in Juwelier- und Schmuckgeschäfte gemeldet worden. Im November traf es ein Juweliergeschäft in Vilsbiburg (Lkr. Landshut). Damals wurde Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen.

Danach folgten Einbrüche unter anderem in Landshut, Straubing, Deggendorf und Vilshofen (Lkr. Passau), wobei in diesem Fall die Täter ebenfalls erwischt wurden. Ob bei einem der anderen Fälle ein Zusammenhang zu dem Einbruch in Osterhofen besteht, müssen die Ermittler klären.