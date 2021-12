Wieder ein Wolf bei Autounfall in der Oberpfalz getötet

Zum zweiten Mal in diesem Monat ist in der Oberpfalz ein Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Wie Wolfsexperte Hans Lehner vom Jagdschutz- und Jägerverband Weiden-Neustadt an der Waldnaab auf BR-Anfrage mitteilt, wurde das Tier wohl in der Nacht zum Montag auf der Staatsstraße zwischen Weiden und Mantel auf Höhe Neunkirchen von einem Auto erfasst.

DNA-Probe soll Herkunft des Wolfs klären

Woher der Wolf stammt, ist derzeit noch nicht bekannt. Das soll eine DNA-Probe klären, die Lehner im Auftrag des Landesamts für Umwelt genommen hat. Sie wird jetzt untersucht. In ein paar Wochen soll das Ergebnis vorliegen, ob der Wolf aus einem örtlichen Rudel stammt.

Wolfsweibchen bei Unfall getötet

Erst Anfang des Monats war in der Nähe von Schwarzenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein Wolf von einem Auto überfahren und getötet worden. Das Tier war der Fahrerin auf der B470 vor das Fahrzeug gelaufen. Ob es sich bei dem Weibchen auch um eine Wölfin aus einem Rudel im sogenannten Manteler Forst handelt, soll ebenfalls eine DNA-Analyse klären. Das Ergebnis der Laboruntersuchung liegt noch nicht vor.

In diesem Jahr sind bereits mehrere Wölfe in der Region bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.

💡 Hier leben Wölfe in Bayern

In Bayern leben aktuell vier Wolfsrudel. Zwei im Bayerischen Wald, und jeweils eines im Manteler Forst und im Veldensteiner Forst. Dazu gibt es ein Wolfspaar auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Außerdem werden vier Wölfe als standorttreu bezeichnet. Diese leben im Landkreis Eichstätt, im Oberallgäu, auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels und im Dreiländereck zwischen Baden-Württemberg, Hessen und Bayern.