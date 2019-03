vor 4 Minuten

Wieder Waldbrand in München Perlach - Brandstiftung?

Die Münchner Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Waldbrand im Stadtteil Perlach ausgerückt. Ein gerodetes Waldstück stand in Flammen. Auffällig: Bereits in den letzten Jahren hatte es im Frühjahr mehrere Waldbrände im Münchner Südosten gegeben.