Wieder ein versuchter Überweisungsbetrug: Täter scheitern

Unbekannte Täter haben versucht, vom Geschäftskonto einer Zwieseler Firma insgesamt fast 200.000 Euro ins Ausland zu überweisen. Das hat am Dienstag die Polizei bekannt gegeben.

120.000 Euro nach Vietnam, 65.000 in den Kongo?

Der Überweisungsbetrug klappte nur deshalb nicht, weil der Bank das Ganze verdächtig vorkam und sie bei der Firma nachfragte, bevor die Überweisung ausgeführt wurde.

Es handelte sich in dem Fall um zwei Überweisungsformulare, auf denen die Unterschrift gefälscht worden war und die per Post ankamen beziehungsweise in den Briefkasten der Filiale eingeworfen worden waren, also nicht um Online-Banking.

Rund 120.000 Euro sollten nach Vietnam und rund 65.000 in den Kongo überwiesen werden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, die aber in solchen Fällen schwierig sind, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Zwiesel.

💡 Hintergrund:

Solche und ähnliche Fälle von Überweisungsbetrug gibt es immer wieder. Betroffen sein können Firmen, aber auch Privatpersonen und selbst Vereine. Die unbekannten Täter spähen meist die jeweiligen Kontonummern und den Kontoinhaber im Internet aus und versuchen dann, mit gefälschten Unterschriften oder anderen Tricks echte Überweisungen ausführen zu lassen. Die meisten Banken fragen bei ihren Kunden inzwischen jedoch nach - bei Auslandsüberweisungen generell und auch unabhängig von der Summe, bei Inlandsüberweisungen dann, wenn irgendetwas daran verdächtig erscheint.