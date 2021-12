Wieder Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Straubing

Bei einer unangemeldeten Versammlung haben am Montagabend in Straubing 600 Impfgegner protestiert. Gegen den Versammlungsleiter sei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Polizei begleitet Veranstaltung

Die Menschen fanden sich am frühen Abend vor dem Straubinger Rathaus der Stadt. Anschließend seien die Protestteilnehmer mehrmals um den Stadtplatz gezogen. Gegen 19.30 Uhr löste sich die nach Angaben der Polizei friedlich verlaufene Versammlung auf. Polizisten begleiteten den Zug und sicherte diesen zum Straßenverkehr ab. Auch in Dingolfing spazierten einige hundert Menschen am Abend durch die Stadt.

Unangemeldete Demonstrationen bereits am Wochenende

Bereits am Wochenende hatten Schätzungen des Polizeipräsidiums Niederbayern zufolge rund 700 Personen in Straubing demonstriert. Auch in weiteren niederbayerischen Städten hatte es am Samstag unangemeldete Demonstrationszüge gegeben, darunter auch in Deggendorf und in Passau.

An der Demonstration in Passau waren zeitweise rund 1.500 Personen beteiligt. Auch diese Versammlung war laut Polizei zuvor nicht angemeldet worden. Unterstützung für die Proteste kam aus den Reihen der AfD: Der Landtagsabgeordnete Ralf Stadler gab auf Social Media an, selbst an den Protesten teilgenommen zu haben. In den Kommentaren kündigten sich viele Menschen für weitere Proteste in Passau am kommenden Wochenende an.