Wieder Corona-Proteste in mehreren bayerischen Städten

In Nürnberg sind am Montagabend annähernd 3.000 Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen - doppelt so viele wie erwartet. Wie die Polizei mitteilte, gab es nach dem Auftakt des Protestzugs an der Meistersingerhalle bislang keine Zwischenfälle. Die Teilnehmer der angemeldeten Veranstaltung wollten durch die Südstadt wieder bis zum Ausgangspunkt zurück.

In der Vergangenheit seien Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen in Nürnberg immer friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Damit rechne man auch am diesem Montag.

Proteste in Nürnberg, Ansbach, Bayreuth

In Ansbach sind am Montagabend etwa 900 Menschen dem Aufruf der Gruppierung "Ansbach steht auf" gefolgt und zögen nun "störungsfrei durch die Altstadt".

In Bayreuth protestierten am Montagabend etwa 800 Gegner von Corona-Maßnahmen und Impfpflicht. Außerdem hätten sich etwa 110 Gegendemonstranten versammelt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Abend. Bislang gab es keine Zwischenfälle.

Auch in vielen anderen bayerischen Städte und Gemeinden wie etwa in Vilshofen im Kreis Passau riefen Gegner der Corona-Maßnahmen zu Aktionen zum Zeichen des Protests auf. Viele Städte haben aber nicht ortsfeste Kundgebungen verboten und den Teilnehmern von nicht angemeldeten Demonstrationen Bußgelder angedroht.

Ordnungswidrigkeiten bei unangemeldeter Aktion in Lohr

In Lohr im Landkreis Main-Spessart kam es zu einer nicht angemeldeten Demonstration. Zunächst geschätzte 50 bis 60 und dann schließlich bis zu 80 Personen trafen sich laut Polizei in der Lohrer Fußgängerzone ab 18 Uhr zu der nicht angemeldeten Versammlung. Damit wiederholte sich, was schon am vergangenen Montagabend stattfand. Die Polizei bewertete die Aktion dieses Mal als nicht angemeldete Versammlung. Aus Infektionsschutzgründen erließ sie Auflagen und verkündete diese mit einem Megaphon: Es solle Mund-Nase-Schutz getragen, Abstand gewahrt werden, außerdem sollten die Personen stationär bleiben.

Unter den Teilnehmern waren auch Eltern mit Kindern, die sich allerdings dann von der Gruppe entfernten. Ab 18.30 Uhr begann die Polizei die Personalien von insgesamt sieben Personen festzustellen, weil sie Beschränkungen missachtet hatten. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 3.000 Euro belegt werden kann. Der Lohrer Polizeichef Wolfgang Remelka bezeichnete die Stimmung als unkooperativ, aber als nicht aggressiv.

Proteste in Schweinfurt am Sonntag

Erst gestern waren im unterfränkischen Schweinfurt erneut Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach von rund 1.000 Teilnehmenden - nach Schätzungen der Polizei deutlich weniger als in den vergangenen Wochen. Die Stimmung war gereizt, es blieb aber überwiegend friedlich. Von gut 200 Personen stellte die Polizei die Personalien fest, um Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten. Eine Woche zuvor war bei einer Protest-Veranstaltung ein Kind verletzt worden.