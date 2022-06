Wieder Cellotage in Hof - Abschlusskonzert am Samstag

Meisterkurse, Schnupperkurse, Workshops und Konzerte: In Hof gibt es wieder Cellotage, die noch bis Samstag dauern. Die Hofer Symphoniker haben dazu 21 Cellistinnen und Cellisten eingeladen.

Abschlusskonzert am Samstag in der Klangmanufaktur

Am Samstag findet ein Abschlusskonzert statt. Es beginnt um 17.00 Uhr in der Klangmanufaktur der Hofer Symphoniker in der Kulmbacher Straße 1. Die Hofer Cellotage wurden 2013 geründet. Wegen Corona fielen sie 2020 und 2021 aus.