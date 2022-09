Ein Ort versorgt sich selbst: Willersdorf ist Bio-Energiedorf

Vor zehn Jahren hat Richard Fischer bei seinem Nachbarn in Willersdorf im Landkreis Forchheim auf der Terrasse gesessen. Die Männer trinken Bier und kommen, beim Blick auf die Biogasanlage am Ortsrand auf eine Idee. Sie wollen die warme Luft aus der Anlage sinnvoll nutzen und in ihre Häuser bringen. So soll die Wärme der Biogasanlage, die Strom erzeugt, auch für das Warmwasser im Ort genutzt werden. Willersdorf soll Bio-Energiedorf werden.

Mehr als 160 Bio-Energiedörfer in Deutschland

Ein Bio-Energiedorf ist ein Dorf, das einen großen Teil seines Strom- und Wärmebedarfs unter Nutzung von überwiegend regional bereitgestellter Biomasse selbst deckt. Im Jahre 2005 ging Jühnde in Südniedersachsen als erstes Bio-Energiedorf an den Start. Inzwischen sind mehr als 160 Bio-Energiedörfer in Deutschland auf der Internetseite der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gelistet. Der Name "Bio-Energiedorf" verbindet alle 160 Dörfer, es gibt jedoch viele Unterschiede in Bezug auf die Umsetzung. Und noch etwas haben die Dörfer gemeinsam: das große Engagement der Bürger.

Ort produziere viel weniger CO2

Auch Richard Fischer setzte sich ehrenamtlich für die Umsetzung des Projekts in Willersdorf ein. Er hat vor zehn Jahren eine Genossenschaft gegründet und überzeugte gemeinsam mit Gottfried Schneider die Menschen in Willersdorf von der Bioenergie. Zusammen mit einem Ingenieur im Ort haben sie das Projekt geplant.

Zu den ersten Versammlungen vor zehn Jahren seien einige Willersdorfer gekommen und neugierig gewesen, erzählt Gottfried Schneider, Aufsichtsrat der Genossenschaft. Wichtig sei auch gewesen, einen wesentlichen Beitrag in der Ökologiefrage zu leisten. Der Ort produziere heute rund 500 Tonnen CO2 weniger, weil kaum noch Öl verbrannt werde.

Abwärme wird für Heizungen genutzt

Der Preis für das Heizen mit Biogas ist langfristig nicht teurer als mit Öl, inzwischen sogar günstiger. Das Kernstück der Biogasanlage ist ein großer, runder Bioreaktor, der sogenannte Fermenter. In ihm gären Gülle, Mais und anderer Biomüll. Dadurch entsteht Gas.

Dieses fließt über eine Leitung zu einem Gasmotor, der einen Generator antreibt, welcher Strom erzeugt. "Die dabei entstehende Abwärme wird genutzt, um die Wärme in die Häuser zu bringen", so Richard Fischer, Vorsitzender des Bio-Energiedorfs Willersdorf. Das funktioniert wie ein Kühlsystem in einem Auto. Die Verbrennungswärme ginge am Ende letztlich in die Häuser, erklärt Fischer.

99 Gebäude werden durch Biogasanlage beheizt

Inzwischen werden 99 Gebäude von 160 in Willersdorf durch die Biogasanlage beheizt. Um mit Bioenergie zu heizen, mussten die Bewohner vor zehn Jahren ihre alte Heizung im Keller abbauen. Und es wurden neue Rohre im Ort verlegt.

Richard Fischer steht vor dem Heizsystem im Untergeschoss seines Hauses und zeigt auf die Rohre. "Die Umbausituation war ziemlich einfach. Hier stand mein Heizkessel, den habe ich entfernt und die Leitungen zum alten Heizsystem neu verbunden. Der Aufwand war überschaubar", erinnert sich Fischer.

Ausbau im Ort kostete 1,7 Millionen Euro

Die Bewohner von Willersdorf mussten im Rahmen der Umrüstung rund 1.000 Euro für den Umbau im Haus plus einen Genossenschaftsanteil von 2.000 Euro bezahlen. Insgesamt hat der Ausbau im Ort 1,7 Millionen Euro gekostet. Finanziert wurde die Investition durch Darlehen, die durch die Anschlussgebühren getilgt werden.

Natürlich stehe hinter jeder Investition und den technischen Anlagen ein gewisses Risiko, so Fischer. "Wir hatten aber gute Fachleute am Start, die uns und das Projekt sehr gut unterstützt haben", sagt er.

Die bürokratischen Hürden wären für den Biogasbauern im Landkreis Forchheim allerdings hoch gewesen. Und trotzdem sind Richard Fischer und Gottfried Schneider zufrieden mit ihrer Genossenschaft, die inzwischen seit zehn Jahren existiert. Die Vorteile der Biogasanlage würden überwiegen, so Fischer. Auch wenn die Preise für die Biomasse in diesem Winter etwas ansteigen werden. Ein Vorteil aber bleibt: Der Großteil der Willersdorfer ist nicht auf ausländisches Gas angewiesen.