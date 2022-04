Wie wurde Israel gegründet? Ausstellung im Justizpalast Nürnberg

Die Geschichte, wie der Staat Israel entstanden ist, ist eine komplizierte. Eine Geschichte voller Wendungen und Rückschläge, die sich fast immer vor komplexen Hintergründen abgespielt hat. Bei der Ausstellung, die am Dienstag im Nürnberger Justizpalast eröffnet wurde, wird sie jedoch auf 32 Infotafeln heruntergebrochen.

Israel als zweite Heimat

Eine Herausforderung, die nach Ansicht des Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Jo-Achim Hamburger, gelungen ist: "Das Besondere an der Ausstellung ist, dass sie versucht, die Komplexität des Konflikts in diesem Gebiet des Nahen Ostens möglichst objektiv, möglichst sachgerecht und möglichst darstellend für die Menschen aufzubereiten", erklärte Hamburger im Gespräch mit dem BR. Für Hamburger, dessen ganze Verwandtschaft in Israel lebt, steht Israel vor allem für Familie und Freundschaft. "Es ist meine zweite Heimat", sagt er.

Schau gibt umfassenden Einblick

Die Schau "1948 - Wie der Staat Israel entstand" erzählt die Geschichte des jüdischen Staates: Von den ersten Siedlern auf dem heutigen Gebiet Israels bis hin zur Staatsgründung am 14. Mai 1948. Besonders intensiv beleuchtet die Ausstellung die Zeit vor der Gründung. Erklärt werden die zionistische Lebensweise und das harte Leben der Bauern zur Zeit des Osmanischen Reiches. Thema sind aber auch die Pogrome, die Juden über Jahrhunderte hinweg in aller Welt erleiden mussten. Die Erfahrung, immer wieder wegen des eigenen Glaubens verfolgt zu werden, ließ bei vielen Jüdinnen und Juden den Wunsch nach einem eigenen Staat entstehen.

Bildung als Mittel im Kampf gegen Antisemitismus

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) freut sich, dass die Wanderausstellung ihren Weg nach Nürnberg gefunden hat: "Zu diesem historischen Ereignis haben wir noch keine richtige Ausstellung gehabt, und deshalb ist sie für uns wichtig – auch genau an diesem Ort, wo die Nürnberger Prozesse waren." Gerade als Stadt des Friedens und der Menschenrechte sei die Wissensvermittlung zum Staat Israel eine wichtige Aufgabe, so König. Aber nicht nur das. "Wenn es darum geht, das Thema Antisemitismus zu bekämpfen, kann man das nur durch Bildung. Und das tut auch diese Ausstellung."

Besuch werktags kostenfrei möglich

Konzipiert wurde die Schau vom Verein "DEIN – Verein für Demokratie und Information e.V.". Sie soll vor allem jüngere Besucherinnen und Besucher anziehen und "geschichtlicher Verzerrung und Desinformation entgegenwirken". Die Ausstellung ist noch bis zum 27. Mai 2022 im dritten Obergeschoss des Nürnberger Justizpalastes zu sehen. Geöffnet ist sie werktags von 8.00 bis 16.00 Uhr, am Freitag bis 14.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.