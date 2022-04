Prozessauftakt: Wie Würzburg die Messerattacke verhandelt

Opfer kämpfen mit den Folgen des 25. Juni

Fünf der Geschädigten vertritt die Kanzlei des Würzburger Rechtsanwalts Bernhard Löwenberg: "Wir haben teilweise schwerstgeschädigte Mandanten, die teilweise körperlich gezeichnet sind, teilweise für den Rest ihres Lebens." Andere Mandanten hätten die Tat körperlich und psychisch besser weggesteckt.

Auch der persönliche Umgang der Geschädigten mit der Bluttat sei von Fall zu Fall unterschiedlich, sagt Löwenberg. Er habe Mandanten, die möglichst in Ruhe gelassen werden wollen; öffentlich nicht in Erscheinung treten wollen. Andere gingen offener mit der Tat um.

Wenige Tage nach der Tat hatte die Polizei Unterfranken darum gebeten, keine Bilder und Namen der Opfer ohne deren Einverständnis zu veröffentlichen: "Die Verbreitung der Namen und Fotos in den sozialen Medien ist hier nicht hilfreich und zeugt eben nicht von wirklicher Anteilnahme." Opferschutzbeauftragte der Polizei und des Freistaats Bayern stehen mit den Geschädigten in Kontakt.

Täter an paranoider Schizophrenie erkrankt

Einige der Opfer müssen nun im Prozess in den Zeugenstand. "Wir haben Mandanten, die nehmen das sehr gefasst. Wir haben aber auch Mandanten, die scheuen die Aussage vor Gericht", sagt Anwalt Löwenberg. Ihre Erwartungen seien gering. Löwenberg sagt: "Das Landgericht, der Rechtsstaat wird hier nicht viel für unsere Mandanten tun können."

Denn juristisch wirkt die Sache eindeutig. Zwei psychiatrische Gutachten belegen, dass der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt ist. Er gilt damit als schuldunfähig zum Tatzeitpunkt. Das bedeutet: Beim jetzigen Prozess geht es nicht um eine Haftstrafe, sondern um eine dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.

Bei einer solchen Unterbringung gibt es keine Höchstfrist. Allerdings kann das Landgericht, das für die jeweilige Klinik zuständig ist, eines Tages anordnen, dass der Täter wieder auf freien Fuß kommt. Dafür jedoch müsste er vollständig therapiert sein.

Beschuldigter bereits vor Tat in Behandlung

Vor allem dürfte es in den kommenden Wochen im Gerichtssaal also um eine öffentliche Aufarbeitung der Geschehnisse gehen. Denn zumindest an einzelnen Stellen bleiben Fragezeichen. Etwa bei vermeintlichen Banalitäten wie dem Alter des Beschuldigten. Bei seiner Einreise nach Europa gab er an, 1997 geboren zu sein. Später gab er bei einer Vernehmung 1989 als Geburtsjahr an. Er ist also entweder 25 oder 33 Jahre alt.

Bekannt ist auch, dass sich der Beschuldigte vor der Tat mindestens fünf Mal in psychiatrischer Behandlung befand. Ein Würzburger Krankenhaus regte im Januar 2021 ein Gutachten an, das klären sollte, ob bei dem Mann eine dauerhafte Betreuungsbedürftigkeit bestehe. Doch das Amtsgericht Würzburg stellte das Verfahren ein.

Ermittler schließen islamistisches Motiv aus

Weitgehend geklärt ist allerdings die Frage nach einem möglichen islamistischen Motiv. Die Ermittler fanden keine Hinweise auf eine extremistische Radikalisierung. Dafür werteten sie Mobiltelefone aus, befragten sein Umfeld, durchsuchten das Zimmer des Beschuldigten.

Auch in der islamistischen Szene instrumentalisierten nur einzelne Medien die Tat, zum Beispiel das Online-Magazin "Wolves of Manhattan". Der Terrorismusforscher Peter Neumann spricht von "ein bis zwei weiteren Erwähnungen", die er und sein Team registriert hätten: "Das war jedoch nicht wie nach den Anschlägen in Brüssel oder Paris." Die dortigen Anschläge glorifizierte die islamistische Szene über mehrere Wochen in Videos und Beiträgen, so Neumann.

Würzburger zeigen großes Mitgefühl

Aufarbeitung des 25. Juni 2021 meint in diesem Fall allerdings auch die Bewältigung der Tat unter zunächst Unbeteiligten. Wenige Tage nach der Tat trafen sich hunderte Menschen zu einer Menschenkette. Die Anteilnahme war groß. Der Tag hat sich in das kollektive Gedächtnis der Würzburgerinnen und Würzburger eingebrannt. Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) sagt: "Eine Stadtgesellschaft wie unsere verfolgt den Prozess. Wir wollen wissen, wie konnte es dazu kommen?"

Schuchardt besuchte vor sechs Wochen eines der Opfer: "Wir versuchen unaufdringlich zu sein, wenn Hilfeanfragen kommen, dann sind wir da." Verschiedene Organisationen sammelten für die Geschädigten. Allein der Verein "Würzburg zeigt Herz" erhielt Spenden in Höhe von 350.000 Euro. Außerdem will die Stadt Würzburg einen Gedenkort schaffen. Zum Jahrestag am 25. Juni 2022 soll es einen Gedenkgottesdienst geben. Das Polizeiorchester Bayern spielt an diesem Tag ein Konzert.

Augenzeuge muss im Prozess aussagen

Bis dahin wird auch Augenzeuge Elvis Dick im anstehenden Prozess ausgesagt haben. Ende Mai soll er am Gericht erscheinen. "Ich denke nicht, dass es etwas auf der Welt gibt, was seine Tat gerecht bestrafen würde", sagt der 20-Jährige. Sollte der Angreifer eines Tages auf freien Fuß kommen, Elvis Dick hätte ein mulmiges Gefühl.