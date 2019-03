01.03.2019, 10:01 Uhr

KI auf der Baustelle: Der neue Stadtteil Freiham entsteht

Es ist eines der größten Bauprojekt in Oberbayern und darüber hinaus. 25.000 Menschen werden in naher Zukunft im neuen Stadtteil Freiham in München wohnen. Der Bau ist eine riesige Herausforderung. Deswegen wird modernste Technik eingesetzt.