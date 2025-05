Live um 16 Uhr: Wie wichtig ist die Bundeswehr in Litauen?

Putin droht, die NATO rückt zusammen – und Deutschland schickt eine ganze Brigade nach Litauen. Was wie ein Signal der Stärke wirkt, wirft eine entscheidende Frage auf: Reicht das, um uns wirklich zu schützen?

Wie viel Sicherheit die neue Bundeswehr-Brigade in Litauen wirklich bringt und was das für Deutschland und Europa bedeutet, klärt BR24. Wir schalten live zu unserem Korrespondenten Kilian Neuwert vor Ort, der die militärische Lage und die Stimmung in Litauen einordnet. Außerdem sprechen wir mit dem Verteidigungsexperten Klemens Fischer (externer Link) über die strategische Bedeutung des Einsatzes, mögliche Risiken – und was passiert, wenn der Ernstfall eintritt. Das BR24 live finden Sie ab 16 Uhr eingebettet über diesem Artikel.

Stationierung der Bundeswehr: Ein Signal an Russland

Die dauerhafte Stationierung der Bundeswehr in Litauen ist mehr als ein militärischer Schritt – sie ist ein klares Signal an Russland und ein Bekenntnis zur Bündnissolidarität. Ob sie im Ernstfall standhält, wird sich zeigen. Doch fest steht: Deutschland übernimmt Verantwortung.