Wie wahrscheinlich ist ein Blackout bei uns?

Wenn von Problemen bei der Stromversorgung die Rede ist, fällt inzwischen sehr häufig der Ausdruck "Blackout". Expertinnen und Experten warnen jedoch davor, das Wort inflationär zu benutzen. "Nicht jeder Stromausfall ist ein Blackout", betont etwa Christoph Maurer vom Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ein wirklicher Blackout sei schon ein "absolutes Krisenszenario", nämlich ein großflächiger, ungeplanter und sehr viele Verbraucher betreffender Stromausfall, der dann auch sehr schwierig zu beheben ist. Die Folgen können katastrophal sein.

Ein katastrophaler Stromausfall ist sehr selten

Ein solcher Blackout ist ein sehr seltenes Ereignis, so etwas hat es in Deutschland und Bayern seit Jahrzehnten nicht gegeben, betont auch der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW). Selbst im November 2006, als nach der Abschaltung einer Stromleitung wegen der Durchfahrt eines Kreuzfahrtschiffs europaweit der Strom ausfiel, mit Millionen betroffenen Haushalten zwischen Portugal und Deutschland, war die Versorgung überall nach weniger als einer Stunde wiederhergestellt. Damals waren auch nur Teile Bayerns, vor allem in Franken betroffen.

Kein Anzeichen für Blackout in diesem Winter

Ein echter Blackout mit katastrophalen Ausmaßen ist auch in diesem Winter nicht zu erwarten, hier ist sich ein Großteil der Experten einig. Ingenieur Maurer sieht "keine Anzeichen dafür". Die Bundesnetzagentur hält auf BR-Anfrage ein solches Szenario für "sehr unwahrscheinlich". Und auch Ökonomin Karen Pittel, Energiefachfrau beim Münchner ifo-Institut, bestätigt das.

Bundesnetzagentur rüstet sich für Krisenmanagement

Sie fügt jedoch hinzu: Kürzere, regionale Stromausfälle seien in der derzeitigen Situation durchaus zu befürchten. Das sieht auch die Bundesnetzagentur so: "Auch stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem sind nach Einschätzung der Bundesnetzagentur im Winter 22/23 sehr unwahrscheinlich, diese können aber nie vollständig ausgeschlossen werden." Um für diesen Fall vorzusorgen, will die Behörde jetzt ein zweites Krisenzentrum einrichten, um für den "unwahrscheinlichen Fall" gerüstet zu sein, dass die Netzagentur gleichzeitig eine Gasmangellage und eine größere Stromversorgungskrise managen muss.

Stresstest zeigt Risiko für angespannte Lage

Grundlage dieser Einschätzungen ist der so genannte "Stresstest" der großen Strom-Übertragungsnetzbetreiber für den nächsten Winter. Für den Großteil Bayerns ist dabei das Unternehmen Tennet mit Zentrale in Bayreuth zuständig. Eine Tennet-Sprecherin bestätigt auf BR-Anfrage, dass es im Winter in einzelnen Stunden "zu einer äußerst angespannten Lage im Stromnetz kommen kann". In "einzelnen, besonders kritischen Szenarien" könne es "in einzelnen Stunden auch zu einer Lastunterdeckung in Deutschland kommen".