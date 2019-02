Wie viele Menschen in Bayern sind wohnungslos?

Der Sozialausschuss im Bayerischen Landtag hat die Staatsregierung dazu aufgefordert, dem Landtag umgehend die Ergebnisse aus einer Erhebung zur Wohnungslosigkeit vorzulegen. Grüne und SPD hatten entsprechende Anträge gestellt. Die Untersuchung, wie viele Obdachlose es in Bayern gibt, wurde im Juni 2017 durchgeführt, die Daten sind aber bisher noch nicht veröffentlicht worden.

Unterscheidung zwischen "wohnungslos" und "obdachlos"

Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gelten Menschen als wohnungslos, die in Einrichtungen wohnen, in denen die Aufenthaltsdauer begrenzt ist und in denen keine Dauerwohnplätze zur Verfügung stehen - also etwa Übergangswohnheime und -wohnungen, Asyle und Herbergen.

Obdachlosigkeit ist ein extremer Bestandteil der Wohnungslosigkeit. Es handelt sich also um Menschen, die auf der Straße, im Freien leben. Obdachlos sind aber auch Menschen in Notunterkünften, die keinen festen Wohnsitz haben und zum Beispiel in Wärmestuben und Notschlafstellen übernachten.

Erhebungen zu Wohnungslosigkeit 2014 und 2017

Laut Bayerischem Sozialministerium wurden im Jahr 2014 im Rahmen einer Piloterhebung zum ersten Mal flächendeckend Daten zur Wohnungslosigkeit ermittelt. Demnach lag der Anteil wohnungsloser Personen an der Gesamtbevölkerung in Bayern zum 30. Juni 2014 bei 0,095 Prozent. Das sind etwa 12.000 Menschen. Zum Stichtag 30. Juni 2017 wurde die Erhebung wiederholt. Die Daten liegen allerdings noch nicht vor, sie werden derzeit ausgewertet.

Forderung nach amtlicher Obdachlosenstatistik

Der Bund strebe zudem eine bundesweite Wohnungslosenerhebung an. Laut Bayerischem Sozialministerium sieht die Staatsregierung keinen Bedarf für die Einführung einer amtlichen Wohnunglosenstatistik, da die bisherigen zwei freiwilligen Stichtagserhebungen eine "qualitativ hochwertige und verlässliche Datengrundlage zur Steuerung von Maßnahmen liefern". Man wolle das Geld lieber in konkrete Projekte als in Statistiken investieren, hieß es von CSU und Freien Wählern. Im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, eine Stiftung für die Obdachlosenhilfe zu gründen.

Die Grünen und der bayerische Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) fordern eine amtliche Erfassung. Unter anderem differenziert nach Alter, Geschlecht, Art und Grund der Wohnungslosigkeit ließen sich an regelmäßig erhobenen statistischen Daten gezielt Projekte ausrichten, so AWO-Chef Thomas Beyer.

"Dass Menschen überhaupt keinen oder keinen angemessenen Wohnraum haben, ist auch im reichen Bayern für etliche eine Tatsache. Die Einführung einer Wohnungslosenstatistik ist also ein Muss, keine Option." AWO-Chef Thomas Beyer

Erhebungen zu Obdachlosigkeit

Laut Schätzungen der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. sind bundesweit vermutlich weniger als 10 Prozent aller wohnungslosen Personen obdachlos. Das hat das Bayerische Sozialministerium auf eine Anfrage der Freien Wähler im Jahr 2014 mitgeteilt.

Größter Anstieg der Obdachlosenzahl in Nürnberg

Laut Münchner Sozialreferat stieg die Zahl wohnungsloser Personen im Stadtgebiet von 3.676 Personen im Jahr 2012 auf 6.158 Menschen im Jahr 2017 jeweils inklusive einer geschätzten Zahl von "auf der Straße lebenden Personen". Laut Georg Falterbaum, dem Caritasdirektor der Erzdiözese München und Freising, leben in München aktuell etwa 9.000 Wohnungslose, darunter gut 1.600 Minderjährige. Dies seien jedoch reine Schätzungen, sagt Stefanie Kabisch, Leiterin einer Münchner Einrichtung des Katholischen Männerfürsorgevereins. Die tatsächliche Zahl liege wohl noch höher.

In Würzburg stieg die Zahl wohnungsloser Personen in kommunalen Obdachlosenunterkünften laut des 2017 veröffentlichten Sozialberichts der Stadt von 237 Personen im Jahr 2011 auf 293 Personen im Jahr 2015.

Den größten Anstieg meldete vergangenes Jahr die Stadt Nürnberg. Dort zählte man im Jahr 2014 noch rund 1.500 Menschen, die in den Obdachlosenunterkünften der Stadt untergebracht waren oder etwa unter einer Brücke lebten, im Jahr 2018 waren es laut Sozialamt der Stadt über 2.000.