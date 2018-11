Wie viel kostet uns das Nitrat im Trinkwasser?

Umweltexperten und Wasserversorger sind angesichts dieser stagnierenden Werte - und im Blick auf die Zukunft - nicht optimistisch.

In einer Studie für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft befragte Versorger gaben an, dass es in fast einem Fünftel der Gebiete, aus denen Wasser gewonnen wird, zwischen 30 und 49 Jahren und in etwa 16 Prozent von ihnen sogar fünf Jahrzehnte und mehr dauere, bis neu gebildetes Grundwasser die Brunnen erreicht. In vielen Wassergewinnungsgebieten, heißt es in der Studie, seien die "Sünden" landwirtschaftlicher Flächenbewirtschaftung der 1970er und 1980er Jahre noch gar nicht zu Tage getreten.

Fazit

In Bayern und ganz Deutschland besteht im Hinblick auf die Nitratbelastung kein Anlass zur Entwarnung. Die Belastung kann in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch zunehmen - weil sich die Einflüsse aus vergangener Zeit erst noch zeigen. In belasteten Gebieten, in denen eine aufwändige Reinigung nötig sein wird, könnte Trinkwasser für die Verbraucher deshalb teurer werden.