Wie viel Kinderarbeit steckt in den Batterien von Varta?

Zur Einweihung der neuen Produktionshalle in Nördlingen in dieser Woche kommt sogar Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): Der Batteriehersteller Varta ist zurzeit das Vorzeigeunternehmen in Nordschwaben schlechthin – und das hat gleich mehrere Gründe.

Batterien für Kopfhörer und Fitnessuhren

Batterien von Varta tragen mittlerweile viele Menschen täglich mit sich herum. Am Standort Nördlingen produziert der Konzern mit Sitz im baden-württembergischen Ellwangen kleine Lithium-Ionen-Zellen. Die stecken vor allem in kabellosen Kopfhörern und Fitnessuhren bekannter, großer Marken. In welchen genau, das verrät Varta nicht – Geschäftsgeheimnis. Die Nachfrage nach den kleinen Batterien jedenfalls boomt weltweit. Letztes Jahr hat Varta seinen Gewinn, allerdings auch durch Zukäufe, um 145 Prozent steigern können – auf 239 Millionen Euro.

Doppelt so viele Mitarbeiter in Nördlingen

Die vollen Auftragsbücher bei Varta schaffen Arbeitsplätze: Mit dem Neubau hat sich die Zahl der Mitarbeiter in Nördlingen innerhalb eines Jahres verdoppelt – auf 1.000. Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle (CSU) schwärmte bei der Einweihung von den positiven Effekten für den Landkreis Donau-Ries. Während anderswo die Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze in der Corona-Pandemie zurückging, sei die Zahl im Landkreis Donau-Ries letztes Jahr sogar um 500 gestiegen. Einen großen Anteil daran habe Varta.

Varta steigert Energiedichte seiner Batterien

In Nördlingen kann Varta ab sofort mehr als eine Million Lithium-Ionen-Zellen pro Tag herstellen. Einen großen Anteil am Erfolg haben die Ingenieure bei Varta: Sie erhöhen die Energiedichte der Batterien kontinuierlich. Vereinfacht gesagt passt also immer mehr Strom in die Zellen. In den letzten Jahren wurde die Energiedichte um 30 Prozent gesteigert. Das ist wichtig, wenn tragbare Elektrogeräte immer kleiner werden und der Akku lange halten soll.

100 Millionen Euro staatliche Förderung für Varta in Bayern

Der Vorstandsvorsitzende von Varta, Herbert Schein, betont: Diese Innovationen stammten nicht aus Großstadt-Lofts oder aus dem Silicon-Valley, sondern entstünden am Standort Deutschland. Und werden schließlich in Nördlingen und nicht in China produziert. Das gefällt auch Wirtschaftsminister Aiwanger. Dem BR sagte er: "Das wird so kommen, dass wir hier Weltmarktführer in puncto Batterietechnik und Qualität sind, also hier die Absicherung des Standortes in Bayern, damit die Technik nicht nach China geht!" Dafür bekommt Varta aber auch Fördergelder: Allein für den Standort Nördlingen 100 Millionen Euro von Bund und Freistaat.

Neue Produktionshalle wird klimaneutral

Auch Bayerns Grünen-Vorsitzende Eva Lettenbauer lobt die neue Produktionshalle von Varta. Der Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis Donau-Ries gefällt vor allem, dass es keine Heizung mehr braucht. Die 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche werden allein mit der Abwärme der Maschinen beheizt. In zwei Jahren soll die Produktionsstätte CO2-neutral sein. Gleichzeitig braucht Varta insgesamt immer weniger Energie, um die Batterien herzustellen. Allein letztes Jahr gab es laut dem Konzern eine Einsparung von neun Prozent beim Strom.

Amnesty International kritisiert Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen

Der wunde Punkt in der Batterieproduktion bei Varta und anderen Herstellern bleibt die Herkunft der Rohstoffe, die es dafür braucht. So kritisiert die Menschrechtsorganisation Amnesty International gegenüber dem BR teils katastrophale Bedingungen beim Kobalt-Abbau im Kongo. Dort liegt die Hälfte der weltweiten Vorkommen im Boden. Kobalt steckt in vielen Lithium-Ionen-Batterien. Weil Kobalt aus kleinen Minen mit dem Kobalt von großen Bergbaukonzernen vermischt werde, könne niemand ausschließen, dass sich am Ende in den Produkten auch Kobalt wiederfinde, das mit Kinderarbeit und unter Verletzung von Menschenrechten und Umweltstandards gefördert wurde, teilt Amnesty International mit.

Varta will "in Zukunft" alles unter Kontrolle haben

Varta-Chef Herbert Schein sagte dem BR, man versuche die Zulieferer in die Pflicht zu nehmen und zu zertifizieren. "Wir verstärken diesen Prozess. Wir sehen das sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in Zukunft alles unter Kontrolle haben", so Schein. "In Zukunft" heißt aber eben auch, dass auch Varta das Problem aktuell offenbar noch nicht unter Kontrolle hat. Auf die Nachfrage, ob er garantieren könne, dass in den Varta-Batterien keine Kinderarbeit steckt, antwortet Varta-Chef Schein: "Das ist ein Prozess, der derzeit läuft und das hat für uns eine sehr hohe Priorität."

Lieferkettengesetz und Kundenwünsche als Chance

Vielleicht bringt am Ende das neue Lieferkettengesetz von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) Bewegung in die Branche. Mit dem Gesetz soll es keine Produkte mehr geben, an denen Kinder arbeiten. Auch Varta muss sich ab 2023 daran halten. Außerdem forderten auch seine Kunden die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe, so Varta-Manager Schein. Gelingt das, würde der Batteriehersteller seine Position als Vorzeigeunternehmen in Nordschwaben weiter ausbauen.