Wie viel Dünger brauchen Gärten im Frühjahr?

Die ersten milden Frühlingstage locken derzeit viele Gärtner nach draußen. Während sich Frühblüher aus der Erde kämpfen und die ersten Knospen an Sträuchern aufgehen, greifen viele direkt zum Dünger. Ob das tatsächlich sinnvoll ist, hängt jedoch ganz davon ab, was in den Gärten wächst.

Kompost für Gemüsebeete

Gemüsebeete brauchen auf jeden Fall Dünger, rät Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim. Immer dann, wenn der Grünanteil der Pflanzen später wieder aus dem Beet entnommen werden soll – so wie es eben bei Gemüse und auch bei manchen Blumen wie Geranien ist – brauche die Erde Zusatznährstoffe.

Am Besten arbeite man organische Dünger wie Kompost direkt beim Beet-Herrichten in die Erde ein. "Kompost ist einfach im wahrsten Wortsinn das Naheliegenste", meint die Expertin, weil den jeder selbst im eigenen Garten machen könne. Sie empfiehlt drei Liter Kompost pro Quadratmeter als idealen "Grunddünger für den Start ins Gemüsejahr". Mehr sollte es aber auch nicht sein, sonst droht eine Phosphor-Überdüngung. "80 Prozent unserer Gärten haben zu reichlich Phosphor drin. Das weiß man, also die Gemüseflächen auf jeden Fall", so Marianne Scheu-Helgert, die deshalb bei ihren Beeten lieber genau abmisst.

An Stickstoff dagegen mangelt es meist. Ideale Lieferanten sind Hornmehl, organischer Dünger oder Schafwollpellets. Die Expertin nutzt 100 Gramm Horngrieß pro Quadratmeter und arbeitet ihn zusammen mit dem Kompost in die Erde ein. Dann dürfen die ersten Salatpflanzen schon jetzt direkt ins Beet ziehen. Auch Gartenkresse, Radieschen oder Palerbsen halten den aktuellen Temperaturen gut stand. Ein Abdeckvlies schützt sie vor Nachtfrösten.

Weniger ist mehr bei Gehölz

Bei Gehölz wie Zier- oder Obststräuchern macht das Düngen in den Augen der Gartenexpertin nur selten Sinn. "Wenn Sie wollen, dass die ganz viel wachsen, dass sie ganz viel zu schneiden haben, dann ja", so Marianne Scheu-Helgert. "Wenn sie aber nur einen vernünftigen Wuchs, einen mäßigen Wuchs wollen und die gut dastehen, dann nein!".

Einzige Ausnahme: wenn die Sträucher oder auch Stauden erst letztes oder vorletztes Jahr gepflanzt wurden. Dann kann eine kleine Düngung mit ein oder zwei Litern Kompost pro Quadratmeter nach Angaben der Expertin hilfreich sein. "Aber sobald der Bestand eingewachsen ist, düngt er sich eigentlich selber – wenn Sie zulassen, dass das Laub, das runter fällt, an Ort und Stelle bleibt."

Zum Artikel: Gartenarbeit im Februar bis Ende März

Rasen besser nicht düngen

Ihre Grünflächen mag die Gartenexpertin am liebsten ganz natürlich mit Gänseblümchen und kommt komplett ohne Dünger aus. Im Sommer bewässtert sie diese nicht und nimmt im Zweifelsfall lieber braune Flecken in Kauf. Klimafreundliches Gärtnern ist ihr wichtiger als ein perfekter grüner Rasen.

"Hochleistungsrasen, so wie man den vom Fußballplatz kennt, den brauchen Sie normal nicht. Wenn Sie den brauchen, dann wäre jetzt so in ein, zwei Wochen so der richtige Zeitpunkt für die erste Düngung", meint Marianne Scheu-Helgert. In dem Fall empfiehlt sie Dünger mit Langzeiteffekt, da hier immerhin "ein Großteil dessen, was Sie aus dem Sack rausholen, dann auch ihrer Fläche zugute kommt."

Wer seinem Garten und dem Klima wirklich etwas Gutes tun will, gönnt aber erst einmal nur seinen Gemüsebeeten und frisch gepflanzten Sträuchern etwas Dünger. "Weniger ist mehr" scheint beim Düngen die bessere Devise zu sein als "viel hilft viel".

Im Zweifelsfall beraten die Experten der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim kostenfrei an ihrem Gartentelefon unter der Telefonnummer 0931/9801-3333 (montags und donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr).