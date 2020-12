Wie Verkehr, Corona und Silvester die Polizei fordern

13 km/h zu schnell! Das Lasergerät ist nicht im Lockdown. 40 Euro muss die Autofahrerin Bußgeld bezahlen. Polizeibeamtin Stefanie Deml steht zusammen mit ihrem Kollegen auf einer Landstraße Richtung Bad Aibling und kontrolliert die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos - normaler Polizeialltag trotz Corona. Oder gerade deswegen. Doch wer denkt, dass die leeren Straßen zum Rasen verleiten, der irrt. Wie Deml dem Bayerischen Rundfunk sagt, gibt es keinen signifikanten Anstieg von Geschwindigkeitsüberschreitungen trotz weniger Verkehr.

Polizisten tragen im Dienst immer Maske

Die Beamten tragen jetzt immer Maske. Egal ob im Polizeiauto, auf Streife, bei Kontrollen oder im Dienstgebäude. Deml hat sich daran gewöhnt, wie an den etwas anderen Arbeitsalltag in diesem Jahr. Corona spielt eine wichtige Rolle, aber nicht die einzige. So passieren weiter Verkehrsunfälle und auch die Zahl der Anzeigen ist nicht bedeutend weniger geworden.

Weggefallen sind vor allem die üblichen Wochenendeinsätze wegen Streitereien in Bars oder Clubs. Stattdessen fordern die Beamten jetzt die Kontrollen der Corona-Auflagen und immer wieder Demonstrationen rund um das Pandemie-Thema, meint Deml. Doch die meisten der Angesprochenen würden verständnisvoll reagieren. Manchmal bleibt der Polizeibeamtin aber keine andere Wahl und sie muss Bußgelder wegen Missachtung der Corona-Auflagen verhängen.