Wie umgehen mit Wasser? Hof soll drängende Fragen beantworten

Drei Jahren nach dem Spatenstich ist an der Hochschule Hof das Richtfest für das neue "Zentrum für Energie- und Wassermanagement" gefeiert worden. Der Freistaat Bayern investiert in dieses neue Forschungsgebäude rund 23 Millionen Euro. Es soll voraussichtlich in zwei Jahren bezugsfertig sein. Damit werde Hof, das bereits seit 2010 "Kompentenzstandort Wasser" für ganz Bayern ist, weiter gestärkt, so Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU).

In Bayern herrscht Wasserknappheit

Bayern muss schließlich dauerhaft mit weniger Grundwasser auskommen. Experten machen sich bereits Sorgen wegen der Wasserknappheit im Freistaat. Auch der Lebensraum für Fische wird knapper.

"Hof hat die Expertise für die drängendsten Fragen unserer Zeit – nämlich, wie gehen wir mit Wasser und Energie um." Markus Blume, Wissenschaftsminister Bayern

Hausfassade in Hof wärmt 140.000 Liter Wasser

Das Besondere an dem neuen Gebäude sei, dass es selbst als Forschungsobjekt dient und komplett energieautark ist, erklärten Hochschul-Präsident Jürgen Lehmann und Christof Präg vom Staatlichen Bauamt. Herzstück in der Mitte des vierstöckigen Haus ist ein riesiger Pfufferspeicher für 140.000 Liter Wasser, die über Solarpaneele an der Fassade erwärmt werden. Gleichzeitig wird an diesen Solarpaneelen geforscht, genauso wie an den anderen Teilen der Haustechnik – wie etwa Photovoltaik, Kleinwindkraftanlagen, Hackschnitzelwerk und einem Eisspeicher.