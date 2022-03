Wie umgehen mit traumatisierten Flüchtlingen?

Ein Gästezimmer bereitstellen, bei Behördengängen unterstützen oder Essen verteilen: Viele Menschen zeigen sich gerade solidarisch mit Geflüchteten aus der Ukraine. So ein Engagement sei "großartig", sagt der Traumatherapeut Willi Butollo in der BR-Sendung Abendschau.

Der Experte vom Institut für Traumatherapie in München sieht aber bei manchen Ehrenamtlichen auch die Gefahr einer Überforderung. "Es ist so, dass die betroffenen Helfer schon irgendwie auch angesteckt werden." Ehrenamtliche müssten aufpassen, sich nicht zu überlasten oder ob der belastenden Schilderungen zu verzweifeln. Sie sollten versuchen, selbst zur Ruhe zu kommen und möglichst viel Normalität zu leben.

Traurigkeit bei sich selbst zulassen

Das bedeute aber nicht, sich emotional abzuschotten. "Ruhig bleiben heißt nicht, sich nicht berühren zu lassen vom Leid des anderen", so Butollo. Angenommen, Geflüchtete beginnen zu weinen und man ist davon berührt: "Dann ist es in Ordnung, mit denen mitzuweinen und die Traurigkeit auch für sich zuzulassen."

Abgrenzen solle man sich bei impulsiven oder aggressiven Äußerungen, die aber glücklicherweise eher selten auftreten würden. Sind Helfer belastet, könnten sie sich etwa mit Bekannten austauschen, Hilfe im Umfeld suchen – oder auch eine Therapie in Anspruch nehmen.

Traumata haben viele Gesichter

Ehrenamtlichen Helfern kann es mitunter schwerfallen, Traumata zu erkennen und richtig einzuordnen. Denn sie zeigen sich oft ganz unterschiedlich – je nach Art des Traumas und des individuellen Umgangs damit. Häufig seien Geflüchtete "chronisch aufgeregt". "Diese Aufregung äußert sich auch in Konzentrationsmängeln, Schlafstörungen und sie sind auch irgendwie teilweise abwesend. Das heißt, ihre Gedanken sind mit dem Trauma, mit den Ereignissen zuhause verknüpft, und sie sind nicht ganz da“, sagt Butollo, der auch schon im Jugoslawienkrieg als Therapeut mit traumatisierten Menschen gearbeitet hat. Wichtig sei für Ehrenamtliche, eine Art Normalität in der Gegenwart für die Geflüchteten zu schaffen.

Finanzierung für Helfer-Schulungen noch ungeklärt

Auch Geflüchtete profitieren davon, wenn ihre Helfer Verständnis für ihre Situation haben und Traumata begreifen. Fehlt das Wissen darüber, kann es zu Missverständnissen und Enttäuschungen kommen. Das Münchner Institut für Traumatherapie bietet deshalb Grundlagen-Schulungen an.

Normalerweise richten sich die Kurse an Fachleute. Butollo will aber auch Ehrenamtlichen die Möglichkeit dazu geben, in Online- oder auch Präsenzseminaren. Nur: Die Finanzierung steht noch nicht. Die freiwilligen Helfer sollten dafür nicht in die Tasche greifen, ist Butollo überzeugt: "Die Ehrenamtlichen sollen nicht selber auch noch dafür zahlen, dass sie ehrenamtlich etwas leisten für den Staat."