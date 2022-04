Wie ukrainische Holocaustüberlebende nach Würzburg gekommen sind

Nur zwei Handtaschen und eine Plastiktüte hat Nadia Oserjanska bei sich, als sie in Deutschland ankommt. 91 Jahre ist sie alt. Sie läuft leicht gebückt, trägt einen Gehstock. Seit neun Tagen lebt Nadia Oserjanska in Würzburg. Mehr als 1.700 Kilometer liegen hinter ihr. Nadia Oserjanska ist eine von etwa 50 Überlebenden des Holocaust, die mit Unterstützung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland aus der Ukraine geflohen sind. Dem ARD-Politikmagazin "report München" hat sie ihre Geschichte erzählt.

Jüdische Gemeinde ermöglicht Flucht aus Ukraine

"Absurd" sei der Krieg in der Ukraine, sagt Nadia Oserjanska mehrfach. Sie kann es noch schwer verstehen, warum ihr Heimatland von Russland angegriffen wird: "Mit wem ist Krieg? Mit unseren Brüdern!"

Nadia Oserjanska wurde 1931 geboren. Bis auf drei Jahre habe sie ihr gesamtes Leben in Kiew verbracht. Von dort ist sie nun geflohen. Als Jüdin befindet sie sich nun zum zweiten Mal in ihren 91 Jahren in einer akuten Bedrohungslage. Die jüdische Gemeinde vor Ort sei auf sie zugekommen, mit dem Angebot nach Deutschland zu fliehen. "Beim ersten Mal habe ich abgesagt", sagt Nadia Oserjanska. Doch mehrere Freunde hätten ihr dazu geraten, die Ukraine zu verlassen. Sie ließ sich überzeugen: "Damit sie sich keine Sorgen mehr um mich machen müssen."

50 ukrainische Shoah-Überlebende in Deutschland

Organisiert hat den Transport die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST). Der Würzburger Aron Schuster, Geschäftsführer bei der ZWST, spricht von etwa 50 Überlebenden der Shoah, die bereits in die Bundesrepublik gebracht werden konnten. Sie befänden sich nun in Hannover, München oder Nordrhein-Westfalen. "Natürlich ist das für viele ein ambivalentes Gefühl in das Land zu fliehen, von dem sie vor mehr als 70 Jahren einmal verfolgt worden sind", sagt Aron Schuster, "aber beim überwiegenden Teil überwiegt tatsächlich erstmal die Dankbarkeit jetzt einen Schutz zu finden".

Drei Ukrainerinnen bei Würzburger Schwestern

So wie im Fall von Nadia Oserjanska. "Sie haben uns sehr gut aufgenommen", sagt die Ukrainerin. Was ihren Aufenthalt ausgerechnet im Land der einstigen Täter angeht, sagt sie: "Wir haben auch damals verstanden, dass der Faschismus und das deutsche Volk nicht das Gleiche sind."