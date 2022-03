Wie Tierleid künftig gezielter entdeckt werden könnte

Täglich werden die Kadaver vernachlässigter Rinder in Tierkörperbeseitigungsanlagen (TBA) entsorgt – auch in Bayern. Dabei würden oft schwerste Verletzungen der Tiere weder dokumentiert noch nachverfolgt, sagt Tierärztin Valerie Lehnert von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Sie will, dass sich das ändert und fordert, dass regelmäßige Kontrollen in TBAs stattfinden.

Da in den Anlagen Tiere vieler verschiedener Landwirte abgeliefert werden, könnten die wenigen Bauern, die ihre Tiere vernachlässigen, herausgefiltert werden und im Anschluss vom Veterinäramt am Hof kontrolliert werden. So könnten Kontrollen viel effektiver gestaltet werden. TBAs holen am Hof verendete Tiere ab.

Ziel: Effektive Kontrolle bei den "Schwarzen Schafen"

Lehnert betont, dass nicht alle Landwirte pauschal verurteilt werden dürften. Es gehe vielmehr darum, die "schwarzen Schafe" zu ermitteln, die eine ganze Branche zu Unrecht in Verruf bringen. Denn Kontrollen an Höfen finden äußerst selten statt und es gibt relativ wenig Veterinärärzte. So kann es sein, dass Tierschutzverstöße erst nach Jahrzehnten entdeckt werden.

Verzögerungen nach Ministerwechsel: Gesetzesgrundlage fehlt

Das Bayerische Umweltministerium teilt auf BR-Anfrage mit, dass zu solchen Kontrollen in TBAs die Rechtsgrundlage fehle: "Eine solche Rechtsgrundlage müsste vom Bund geschaffen werden." Doch schon im März 2021 hatte das damals von Julia Klöckner (CDU) geführte Bundeslandwirtschaftsministerium eine Gesetzesänderung vorgelegt, die die Kontrollen in TBAs ermöglichen sollte. Das nun vom Grünen Cem Özdemir geführte Ministerium teilt auf BR-Anfrage mit, dass Klöckners Gesetzentwurf vom Bundestag noch nicht behandelt wurde. Im Rahmen der geplanten Änderung des Tierschutzgesetzes werde das Vorhaben erneut aufgegriffen. Zu den Details könnten aber keine weiteren Angaben gemacht werden.

Mindestens elf Prozent aller verletzten Rinder vernachlässigt

Dabei wären die Kontrollen in den TBAs überfällig, wie die Studie von Tierärztin Valerie Lehnert an der Ludwig-Maximilians-Universität zeigt. Sie ist ein Jahr lang einmal die Woche zu einer Tierkörperbeseitigungsanlage in Bayern gefahren und hat die Rinder, die dort entsorgt wurden, untersucht. Insgesamt waren es 750 Rinder. Sie fand heraus: Mehr als elf Prozent aller Rinder in der Tierkörperbeseitigungsanlage (TBA) hat sehr wahrscheinlich beträchtliche Schmerzen und Leiden vor dem Tod erlitten, weil die Tiere nicht frühzeitig behandelt und vernachlässigt wurden. Insgesamt lag sogar bei einem Drittel aller Tiere diese Vermutung nahe, aber aus Kapazitätsgründen konnten nicht alle Rinder weiter, etwa pathologisch, untersucht werden.

Offene, entzündete Stellen lassen auf Schmerzen schließen

Lehnert hatte Verletzungen festgestellt, die so ausgeprägt waren, dass sie daraus schließen konnte, dass die Wunden über einen langen Zeitraum bestehen mussten und dass die Tiere dadurch Schmerzen gehabt haben mussten.

Das waren zum Beispiel, wundgelegene Stellen, teilweise offenliegende Knochen, Geschwüre an den Klauen und entzündete Gelenke. Zum Teil wurden auch weitere Untersuchungen durchgeführt, zum Beispiel an Gewebe im Labor.

Die meisten Landwirte kümmern sich um ihre Tiere

Lehnert betont aber, dass man aus ihrer Studie nicht den Schluss ziehen dürfe, dass Nutztiere in den Ställen generell leiden. Bei weit mehr als der Hälfte aller Tierkadaver in der TBA, stellte die Tierärztin fest, dass die Landwirte frühzeitig auf die Erkrankungen reagiert hatten, sodass die kranken Tiere wohl nicht oder nur wenig gelitten hätten. Aus ihrer Berufspraxis wisse sie, dass die meisten Landwirte frühzeitig den Tierarzt rufen, sich hervorragend um ihre Tiere kümmern und nötige Behandlungen ohne Diskussion zahlen.

Bisher in TBAs keine Untersuchungen auf Tierschutzverstöße

Die Untersuchungen in TBAs auf Tierschutzverstöße konnte Valerie Lehnert ausnahmsweise für die Studie durchführen, normalerweise werden sie nicht gemacht. Veterinäre müssen in Tierkörperbeseitigungsanlagen alle Rinder, die älter als vier Jahre sind, lediglich auf BSE untersuchen, aber nicht auf Tierschutzverstöße. Das bedeutet auch, dass es kaum jemandem auffällt, wenn ein Nutztier aufgrund von Vernachlässigung gestorben ist.

Kaum jemand sieht das tote Tier

Nach dem Tod eines Tieres muss die Landwirtin oder der Landwirt lediglich die TBA anrufen. Diese holt das Tier am Hof ab. Hat der Landwirt der TBA mitgeteilt, wo das tote Tier liegt, muss er bei der Abholung nicht dabei sein. Die Kosten für die Abholung betragen je nach Gewicht des Tieres und Landkreis nur wenige Cent bis zehn Euro. Der Landwirt ist außerdem gesetzlich verpflichtet, eine Todmeldung in der HI-Tier (HIT) abzugeben, einer Datei in der alle Nutztiere registriert sind. Dort muss aber kein Grund für die "Verendung" angegeben werden, so eine Sprecherin des LKV-Bayern, der Betreiberin der Datenbank.

In TBAs landen nur kranke Tiere

In Deutschland wurden 2021 rund 590.000 Kühe in Tierkörperbeseitigungsanlagen entsorgt, weil sie verendet sind oder infolge einer Verletzung oder Krankheit notgetötet oder eingeschläfert werden mussten. Nur gesunde Tiere dürfen geschlachtet und zu Lebensmitteln verarbeitet werden. Am Schlachthof wird jedes Tier vom Veterinär untersucht. Hier würden Tierschutzprobleme auffallen – in der TBA kaum.

Kontrollen als Chance für Verbesserungen sehen

Doch das soll sich ändern, fordert Großtierärztin Lehnert, aber auch andere Tierärzte, wie die Vizepräsidentin der Bayerischen Tierärztekammer Iris Fuchs. Sie sähe die Kontrollen als Chance, um Tierschutzverstößen künftig vorzubeugen. Ursache solcher Probleme sei häufig Überlastung. Die Landwirte stünden unter finanziellem Druck und hätten eine extrem hohe Arbeitsbelastung, so Fuchs. Durch Untersuchungen in den TBAs könnten die anschließenden Kontrollen an den Betrieben helfen, Fehler bei der Fütterung oder dem Stallbau aufzudecken und zu beheben, so Fuchs. Das würde langfristig für mehr Tiergesundheit sorgen und den Landwirt entlasten. Welches Tier in der TBA zu welchem Betrieb gehört, lässt sich anhand der Ohrmarken feststellen.

Forderung: Verstöße gegen Tierschutz müssen hart bestraft werden

Aufgrund der Ergebnisse in Lehnerts Studie stellten die Behörden 33 Strafanzeigen. Elf davon wurden nach kurzer Zeit wieder eingestellt. In Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden Bußgelder von 50 bis 500 Euro erlassen, das sei in vielen Fällen weniger als eine tierärztliche Behandlung gekostet hätte, so Lehnert. Sie fordert deshalb, Gesetzesverstöße ernster zu nehmen und Landwirte, die ihre Tiere vernachlässigen, härter zu bestrafen.