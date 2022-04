Wie Supermärkte in Bayern auf "Hamsterkäufe" reagieren

Die Tage vor Ostern sind neben denen vor Weihnachten die umsatzstärksten im Lebensmitteleinzelhandel. Hinzu kommt, dass manche Kundinnen und Kunden weiterhin "hamstern", obwohl Supermärkte immer wieder appellieren, dies nicht zu tun. Viele berichten zwar von leeren Regalen bei Speiseöl oder Weizenmehl, der Tenor der Lebensmittelkonzerne ist jedoch: Die Versorgung in Bayern ist und bleibt gesichert. Es gebe keinen Grund, besondere Vorräte anzulegen. Die Supermärkte reagieren trotzdem auf die Krisen-Situation.

Abgabemenge vorübergehend eingeschränkt

Der Discounter Aldi Süd behält sich etwa vor, bei größeren Nachfragen die Abgabemenge pro Kunde vorübergehend einzuschränken. Denn man sieht "momentan weiterhin eine stärkere Nachfrage bei einigen Warengruppen", erklärt eine Sprecherin des Unternehmens. Es könne sein, dass einzelne Artikel kurzzeitig vergriffen sind. Man stehe im Kontakt mit Lieferanten und reagiere auf diese Entwicklungen.

Lagerbestand erhöht

Rewe hat als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine sogar den Bestand in den Lagern erhöht. Das erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber BR24. Man arbeite intensiv daran, etwaige Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Lieferketten so gering wie möglich zu halten. Die aktuellen Bestellmengen basieren auf Prognosen, die auf Abverkäufen der vergangenen Jahre zur jeweiligen Jahreszeit zurückgehen. Aber auch kurzfristig könnten Waren von einem auf den anderen Tag geliefert werden. Man rechne man mit einem normalen Ostergeschäft, so der Sprecher.

Lieferengpässe in Einzelfällen

Auch Edeka versichert eine ausreichende Versorgung mit allen Produkten des täglichen Bedarfs. Trotzdem könne es in Einzelfällen bei bestimmten Produkten zu kurzzeitigen Lieferengpässen kommen, erklärt eine Sprecherin von Edeka Südbayern. Dies betreffe insbesondere Speiseöle, die zum Teil auch aus der Ukraine stammen. Auch hier werden bestimmte Kontingente eingeführt, sollte die Warenverfügbarkeit in einzelnen Standorten eingeschränkt sein. Einige eigenständige Kaufleute rufen bei manchen Artikeln bereits dazu auf, nur haushaltsübliche Mengen einzukaufen, so das Unternehmen.

Biosupermarkt versus Discounter?

Nicht alle Supermärkte haben mit "Hamsterkäufen" zu kämpfen. Der bayerische Bio-Supermarkt basic beobachtet derzeit nicht, dass seine Kunden etwa Artikel wie Öl oder Mehl vermehrt nachfragen. Vermutlich hänge das mit dem "Preisgefüge" im Bio-Supermarkt versus Discounter zusammen, so eine Sprecherin des Unternehmens. Bei basic könne man grundsätzlich größere Mengen auf Vorrat zur Abholung bestellen, ohne dass der Grund des Kaufes hinterfragt werde und die Regale geleert werden.