"Wie Stuttgart 21": Kampfansage gegen das ICE-Werk Nürnberg

Das Raumordnungsverfahren zum ICE-Werk im Großraum Nürnberg ist abgeschlossen. Die Regierung von Mittelfranken kommt zu der Beurteilung: Nur einer der drei geprüften Standort ist raumverträglich: das Gelände der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt, kurz MUNA, im Reichswald bei Feucht. Zwar macht die Regierung Auflagen zum Umwelt-, Lärm- und Gewässerschutz. Doch in direkter Nachbarschaft des Gewerbeparks Nürnberg-Feucht-Wendelstein sei es möglich, das zwischen 35 und 45 Hektar große Werk zu bauen.

BI: Mit voller Energie gegen den letzten Standort

Barbara Dorfner vom Bündnis "Reichswald bleibt" ist stinksauer. Vor dem DB-Museum protestieren sie und einige Mitstreiter. Sie sind zwar erleichtert, dass zwei Standorte im Raumordnungsverfahren schon mal rausgefallen sind. Sie nutzen die kleine Kundgebung für eine Kampfansage: "Nun können wir jetzt mit unserer ganzen Energie gegen den dritten Standort kämpfen", sagt Dorfner.

Weitere Aktionen in den kommenden Tagen

Die BI werde es nicht zulassen, dass dort der Wald gerodet werde. "Wenn die Bahn ein zweites Milliardengrab wie Stuttgart 21 will, dann kann sie auf die MUNA setzen. Wir werden alles tun, um dieses zu verhindern." Alle anderen ICE-Werke seien auf Bahngrund errichtet worden. Nur im Großraum Nürnberg wolle die Bahn wertvollen Bannwald zerstören. "Das ist nicht raumverträglich", sagt Barbara Dorfner und kündigt weitere Mahnwachen in den kommenden Tagen an.

Gemeinde will weitere Schritte prüfen

Nicht ganz so deutlich äußert sich Feuchts Bürgermeister Jörg Kotzur. Er kann die Entscheidung der Regierung von Mittelfranken nicht nachvollziehen. "Gemeinsam mit der Bürgerinitiative hatten wir klare und tragende Elemente, gegen die Pläne der Deutschen Bahn", sagt er. Die Sorgen vor den Belastungen durch das Werk seien groß. Die Verwaltung der Marktgemeinde Feucht werde in den kommenden Tagen prüfen, ob weitere Schritte gegen das Projekt eingeleitet werden könnten, "um das ICE-Instandhaltungswerk in Feucht doch noch zu verhindern".

Vogelschützer fordern komplett neue Standortsuche

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) fordert die Deutsche Bahn auf, auch die Planungen am Standort ehemalige MUNA in Feucht aufzugeben und nach Alternativen zu suchen. "Als Bannwald eingestuft sind diese Flächen unersetzlich und besitzen eine herausragende Bedeutung für ein ausgeglichenes Stadtklima in Nürnberg", betont der LBV-Geschäftsführer Helmut Beran. Die Bahn müsse einen Standort finden, der mit möglichst geringen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist. Deshalb müsse die Suche auf den gesamte süddeutschen Raum ausgedehnt werden, so Beran. "Anderenfalls trägt die Bahn das Risiko langjähriger Verzögerungen durch langwierige juristische Auseinandersetzungen.

Bahn bleibt beim Zeitplan

Und die Bahn? Klaus-Dieter Josel, DB-Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern freut sich in einem Statement über den Abschluss des Verfahrens. "Uns ist bewusst, dass mit dem Standort MUNA große Herausforderungen aufgrund der Altlasten verbunden sind.“ DB-Projektleiter Carsten Burmeister wird mit seinem Team in den kommenden Tagen zusätzlich auch die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen auf dem MUNA-Gelände auswerten, die die Bahn im Herbst 2022 begonnen hat. Anschließend würden die Ergebnisse aus beiden Verfahren zusammengeführt und für die kommenden Planungsphasen bewertet, sagt Burmeister. Heißt: Dann wird entschieden, wie's weitergeht. Die Bahn rechnet derzeit noch damit, dass sie das ICE-Werk Nürnberg im Jahr 2028 eröffnen kann.