Wie steht es um die Nürnberger Sportstätten?

Die letzten Arbeiten an der Sporthalle im Nürnberger Südwesten laufen und zwar nach Plan. Im Mai könnte sie eröffnet werden, verspricht Nürnbergs Sportreferentin Cornelia Trinkl (CSU). Ob die Eröffnung aber wirklich gefeiert werden kann, hängt natürlich vom Pandemie-Geschehen ab. Baulich sollte aber nichts mehr schief gehen.

Mittelgroße Sporthalle war überfällig

Diese Halle hätte Nürnberg schon lange gebraucht. Zum Beispiel für die Nürnberg Falcons. Die derzeit zweitklassigen Basketballer hätten vor anderthalb Jahren sportlich den Sprung in die 1. Liga geschafft. Aber die Lizensierung für die Basketball-Bundesliga scheiterte auch daran, dass die Nürnberger keine bundesligataugliche Heimspielstätte vorzuweisen hatten. Zumindest dieses Problem sollte also in Zukunft nicht mehr auftauchen.

Pandemie verursacht ein höheres Betriebsrisiko

Längst ist es unwirtschaftlich geworden, Hallen in dieser Größenordnung nur für den Sport zu bauen. Auch diese Halle soll für andere Veranstaltungen genutzt werden: beispielsweise für Konzerte und Kongresse. Hier schafft die Corona-Pandemie natürlich neue Risiken. Denn, wann es wieder derartige Massenveranstaltungen geben wird, ist ungewiss. "Es wird sich zeigen, ob die Pandemie auch im Jahr 2021 Einfluss auf kurzfristige Vermarktungsmöglichkeiten hat. Aber grundsätzlich stellen alle Verantwortlichen fest, dass eine Halle in dieser Größenordnung sehr gut angenommen werden kann", sagt Sportreferentin Cornelia Trinkl.

Velodrom in der Warteschleife

Über die Auslastung einer Halle würde sich Andreas Zentara auch gerne Gedanken machen. Er ist Vorsitzender des Vereins Sportplatz Nürnberg 1903 e.V., der für Nürnberg ein Velodrom geplant hat. Die traditionsreiche Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller ist abgerissen, mit einer neuen Halle sollten die Nürnberger Radsportler im Bereich der Stadtteile Altenfurt und Moorenbrunn eine neue Heimat finden. Alles war gesichert. Der Freistaat wollte 12 Millionen Euro für das Projekt beisteuern, sieben Millionen hatte der Verein selbst aufgetrieben und auch die Stadt Nürnberg hatte trotz klammer Haushaltslage acht Millionen eingeplant und sogar schon die Baugenehmigung erteilt. Was fehlt, sind die neun Millionen Euro vom Bund, weil der in diesem Jahr lieber ein ähnliches Projekt in Köln fördert. Andreas Zentara und die anderen Nürnberger Radsportfreunde schauen vorerst in die Röhre. Als gescheitert betrachtet Andreas Zentara das Projekt aber noch nicht. Im nächsten Jahr soll ein neuer Anlauf gestartet werden, um an die Fördermittel des Bundes zu gelangen.

Eishockey-Nachwuchs braucht Trainingsflächen

Ein weiteres Problem in Nürnberg: Die mangelnden Eisflächen. Der EHC 80, Stammverein der Nürnberg Ice Tigers, betreibt mittlerweile eine recht erfolgreiche Nachwuchsarbeit. So wurden die U-15-Junioren beispielsweise 2019 Deutscher Meister und inzwischen will auch der südbayerisch dominierte Bayerische Eissportverband die Nachwuchsförderung der Franken unterstützen. Mit zweieinhalb Eisflächen in der Nürnberger Arena kommt der EHC 80 gerade so aus, aber mehr Trainingsflächen wären natürlich wünschenswert. Das ist auch politischer Wille in der Stadt, sagt Sportreferentin Cornelia Trinkl: "Der EHC leistet eine sehr gute Arbeit und wir wissen, es ist Bedarf für weitere Flächen vorhanden. Es gibt bereits einige erste gute Ideen, bei denen wir sehen, dass es hier in eine gute Richtung geht", sagt die Sportreferentin.

Mobile Eisflächen als Zwischenlösung?

Doch diese Ideen sind eher vage. Die Pläne für ein Eissportzentrum in der Südstadt sind ebenso vom Tisch wie auf dem ehemaligen Schöller-Gelände im Nürnberger Norden. Derzeit fehlt es an geeigneten Bauflächen in Nürnberg und in den kommenden Jahren wohl vor allem an Geld im städtischen Haushalt. Realistisch erscheinen deswegen nur mobile Eisflächen für den Publikumslauf, was dann wieder die Sporteisflächen in der Arena entlasten könnte.

Volksbad kommt

Wesentlich konkreter sind die Pläne zur Sanierung und Wiederbelebung des Volksbades am Nürnberger Plärrer. Hier steht auch die Förderung durch den Freistaat. Ab Herbst soll gebaut werden. Doch dieses Projekt dient wohl kaum dem Leistungssport. Das Volksbad schafft wohl vor allem Kapazitäten für das Schul- und Freizeitschwimmen. Und natürlich verfolgt es auch eine Idee des Denkmalschutzes. Kaum jemand in der Stadt möchte das Jugendstilbad weiter verfallen lassen. Ginge es nur um eine Sportstätte, würden sich sicherlich kostengünstigere Alternativen für ein Hallenbad finden.

