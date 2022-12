BR24live: Wie steht es um Bayerns Krankenhäuser?

Mehr Geld für die Kinderversorgung, weniger unnötige Klinik-Übernachtungen, Entlastungen für Pflegekräfte: Der Bundestag hat am Freitag ein Gesetzespaket der Ampel-Koalition beschlossen, das die Krankenhäuser in Deutschland stärker von wirtschaftlichem Druck lösen soll.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte: "Nicht mehr ökonomischer Zwang, sondern medizinische Notwendigkeit soll künftig in den Kliniken über die Behandlung entscheiden." Am Dienstag will Lauterbach Reformpläne vorstellen, mit denen sich eine Expertenkommission seines Ministeriums beschäftigt hat.

BR24live überträgt die Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach zum Thema "Reformvorschläge der Regierungskommission Krankenhausversorgung". Außerdem schalten wir nach Weilheim-Schongau nach dem Bürgerentscheid "Pro Krankenhaus" – alles hier im Stream ab 9.55 Uhr.

Lauterbach: Beginn einer "Revolution"

Mit dem Gesetz beginne "nicht weniger als eine Revolution" in der Finanzierung der Krankenhäuser, sagte Lauterbach. "Wir haben das Gleichgewicht verloren zwischen Medizin und Ökonomie." Das jetzige System betone "billig und Menge". Man könne in Krankenhäusern aber nicht mit den gleichen Regeln vorgehen wie im Lebensmitteldiscounter.

Von der Opposition kam Kritik. Unions-Gesundheitsexperte Tino Sorge (CDU) sprach von einem "Krankenhaus-Belastungsgesetz".

Bundesländer wollen Zuständigkeiten behalten

Im Zusammenhang mit dem neuen Gesetzespaket und Lauterbachs angekündigten Reformplänen pochten Bayern und Nordrhein-Westfalen auf die Zuständigkeit der Bundesländer für die Krankenhausplanung und forderten eine gesicherte Finanzierung vom Bund.

"Welche Krankenhäuser welche Versorgung an welchem Ort anbieten, ist und bleibt Hoheit der Länder", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zuletzt. Er wandte sich gegen "zentralistische Gleichmacherei, planwirtschaftliche Strukturen und überbordende Bürokratie aus Berliner Schreibstuben". Für die Kliniken müsse die Bundesregierung eine auskömmliche Vergütung sicherstellen.

Patientenschützer kritisieren die Bundesländer

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz übt jedoch auch Kritik an den Bundesländern. Sie monierte, dass die Länder einem Investitionsstau der Kliniken seit Jahren zuschauten. "Wer am Sonntag auf Rechte bei der Krankenhausplanung pocht, muss am Montag zeigen, dass auch die Pflichten erfüllt werden. Doch davon sind Länder weit entfernt", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. "Patientinnen und Patienten, die auf eine stationäre Versorgung im ländlichen Raum angewiesen sind, spüren das zuallererst."

Holetschek: "Nicht den ländlichen Raum vernachlässigen"

Holetschek warnte auch, der Bund dürfe den ländlichen Raum nicht vernachlässigen. Es müsse weiterhin eine flächendeckende und qualitativ hochwertige stationäre Krankenhausversorgung geben, forderten er und sein Kollege aus Nordrhein-Westfalen. In Bayern lebe mehr als die Hälfte der Menschen im ländlichen Raum. "Die Menschen erwarten eine umfassende, flexible und gut erreichbare Versorgung", so Holetschek.

Bürgerentscheid im Landkreis Weilheim-Schongau

Genau darum sorgen sich jedoch die Bürger und Bürgerinnen im Landkreis Weilheil-Schongau. Unter anderem weil die Corona-Pandemie eine erhebliche Lücke in den Haushalt der kreiseigenen Krankenhaus-GmbH gerissen hat, hat der Kreistag im Herbst letzten Jahres eine Voruntersuchung für ein neues Zentralkrankenhaus in Auftrag gegeben. Statt der zwei bestehenden Kliniken in Schongau und Weilheim sollte dann in Peißenberg eine neue Klinik entstehen.

Doch dagegen hat sich Widerstand formiert. Gesundheitsminister Holetschek besuchte vergangene Woche eine Demonstration des Aktionsbündnisses "Pro Krankenhaus Schongau" und versprach den Demonstranten, ihre Sorgen ernst zu nehmen – aber auch einen Krankenhaus-Neubau zu unterstützen, falls er denn käme. Doch dem hat eine Zweidrittel-Mehrheit beim Bürgerentscheid nun eine Absage erteilt. Sie will den Erhalt der beiden bisherigen Klinikstandorte in Weilheim und Schongau und keinen Neubau an einem anderen Ort.

Der Kreistag war bislang dem Rat eines Gutachters gefolgt, die beiden bestehenden kommunalen Krankenhäuser zu Gunsten eines Neubaus aufzugeben. Er hatte dem Kreistag vorgerechnet, dass die Defizite mit zwei Häusern steigen würden – sowohl an Betriebskosten als auch an Personalkosten. Schon jetzt gibt es Engpässe bei Assistenzärztinnen und -ärzten.

Mit Informationen von dpa