Wie Stationshund Luca jungen traumatisierten Menschen hilft

Wenn Stationshund Luca durch das Augsburger Bezirkskrankenhaus (BKH) läuft, ist er der Star. Alle Patienten wollen den schwarzen Mischling mit den treuen, braunen Augen streicheln. Drei bis vier Mal die Woche bringt Besitzerin Sarah Brandl ihren Luca mit auf die Station, auf der Jugendliche und junge Menschen mit Traumata und Persönlichkeitsstörungen behandelt werden. Sie selbst arbeitet dort in der Pflege und ist zusätzlich als selbstständige Reittherapeutin tätig.

Stationshund Luca schafft eine angenehme Atmosphäre

Luca ist dabei kein klassischer Therapiehund, der in Therapiestunden eingesetzt wird. Seine Aufgabe als Stationshund ist stattdessen, eine angenehme und entspannte Atmosphäre für die Patientinnen und Patienten zu schaffen. "Er soll die Spannungszustände der Patienten einfach ein bisschen runterfahren, wenn sie ihn streicheln oder sich mit ihm beschäftigen können", erklärt Sarah Brandl.

Luca gibt Patientin mehr Sicherheit

Mit Ausnahme der Patientenzimmer kann Luca sich auf der Station frei bewegen. Besonders beliebt bei den Patienten sind laut Sarah Brandl die Spaziergänge mit dem Stationshund. Heute darf die 18-jährige Sarah, die seit einem Monat auf der Station ist, eine Runde mit dem Mischling drehen. Sie wusste schon vor ihrer Aufnahme, dass es einen Hund auf der Station gibt: “Ich habe mich darauf gefreut, weil es mir persönlich sehr viel Sicherheit gibt, wenn ein Hund mit dabei ist. Ein Hund kann mir auch mehr Sicherheit geben als eine fremde Person, weil ich da noch sehr misstrauisch bin.”

Stationshunde müssen Wesensprüfung absolvieren

Ob Luca als Stationshund überhaupt geeignet ist, wurde vorher ausführlich geprüft. Beispielsweise wurden Lucas Schreckhaftigkeit und sein Verhalten gegenüber Menschen getestet. Im Einsatz entscheidet der Hund selbst, wann es ihm zu viel wird, erklärt Brandl. Dann kann er sich in sein Körbchen im Stationszimmer zurückziehen.

Luca als erster Hund im Bezirkskrankenhaus Augsburg

Dass Hunde im Bezirkskrankenhaus in Augsburg eingesetzt werden, ist laut Sarah Brandl ein Novum: “Bisher gab es hier Hundeverbotsschilder auf dem gesamten Gelände. Für das BKH ist es also ein sehr, sehr großer, aber ein sehr, sehr positiver Schritt, wie ich finde.” Die Klinik unterstützt den Stationshund beispielsweise, indem sie die Haftpflichtversicherung übernimmt. Geht es nach Brandl, könnten in Zukunft noch mehr Tiere dazukommen, um die Therapie zu unterstützen.