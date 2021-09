Wie soll das neue Autobahnkreuz im Landkreis Passau heißen?

Stefan Dorn, CSU-Bürgermeister in Neuhaus am Inn, möchte, dass im Namen für das neue Autobahnkreuz der A94 in Niederbayern seine Gemeinde vorkommt. "Schließlich steht es größtenteils auf unserem Gemeindegrund." Am liebsten wäre ihm aber ein Doppelname: Neuhaus-Schärding. Dorn möchte also, dass die österreichische Nachbarstadt, mit der Neuhaus ein grenzüberschreitendes Mittelzentrum bildet, berücksichtigt wird. "Damit würde man gelebtes europäisches Zusammenwachsen dokumentieren. Diese Chance sollte man nutzen."

"Neuhaus-Schärding?" - "Schnapsidee!"

Der Pockinger Bürgermeister Franz Krah (Unabhängige Bürger), hält das für eine "Schnapsidee". Wenn aus der bestehenden A3-Ausfahrt Pocking ein Autobahnkreuz wird, sollte man den Namen belassen. Außerdem durchschneide das Endstück der A94 Pockinger Stadtgebiet auf einer Länge von mehreren Kilometern. Und dass eine österreichische Stadt bei der Namensgebung berücksichtigt werden soll, macht den Pockinger Bürgermeister richtig sauer.

"Österreich hat gegen die deutsche Autobahn-Maut geklagt und weigert sich, die Grenzkontrollen am ehemaligen Grenzübergang Suben durchführen zu lassen. Zum Dank sollen wir jetzt unser Autobahnkreuz nach Schärding benennen? Das ist für mich – höflich ausgedrückt – kein diskussionswürdiger Vorschlag." Franz Krah, Bürgermeister von Pocking

Die Debatte um den Namen des künftigen Autobahnknotenpunktes, der die neue A94 mit der bestehenden A3 verbindet, kommt ohnehin reichlich früh. Die Autobahn 94 ist längst noch nicht fertiggestellt und das neue Autobahnkreuz wird frühestens in vier bis fünf Jahren fertiggestellt.

Bundesverkehrsministerium entscheidet

Für Josef Seebacher, Sprecher der Autobahn GmbH Südbayern, sind solche Diskussionen nicht neu. Politiker würden immer wieder Wünsche vortragen, was die Namen von Anschlussstellen und Autobahnkreuzen betrifft. Hier gehe es um Marketingbemühungen und die Bekanntheit von Städten und Gemeinden. So funktioniert die Namensgebung: Zuerst werden die für verkehrliche Belange zuständigen Behörden angehört, nämlich die Regierung von Niederbayern, das Landratsamt und die Polizei. Danach entscheidet das Bundesverkehrsministerium.

Minister Scheuer will schlichten

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat die Diskussionen um das Autobahnkreuz mitbekommen. Scheuer zum BR: "Wir haben den Prozess der Namensgebung mal gestoppt. Normalerweise ist das ein reiner Verwaltungsakt. Aber er ist in meinem Wahlkreis – weil ich ja Bundesverkehrsminister bin - ein bisschen emotionaler. Deswegen werden wir uns zusammensetzen und am Ende des Jahres in Ruhe über die beste Lösung diskutieren." Außerdem gebe es noch einige Autobahnausfahrten im Raum Passau, bei deren Benennung man strategisch vorgehen müsse.

Neutraler Name nicht erwünscht

Der Bundesverkehrsminister als Schlichter. Ob es hilft? Persönlich haben sich Krah und Dorn noch nicht über das Streitthema Autobahnkreuz ausgetauscht. Für einen neutralen Namen, etwa "Autobahnkreuz Rottal", können sich die beiden Bürgermeister bisher nicht begeistern.