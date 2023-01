Wie smarte und sprechende Mülleimer die Umwelt schonen

Von außen sieht der neue Mülleimer der Stadt Neu-Ulm eigentlich recht normal aus - doch "Mr. Fill" hat es in sich. Die High-Tech-Tonne kann sogar sprechen. Ein "Halleluja" ertönt zum Beispiel, wenn jemand etwas einwirft. Hin und wieder applaudiert der Eimer auch. "Das soll Passanten dazu bewegen, ihren Müll in die Tonne zu werfen und nicht ins Gebüsch", sagt Sandra Lützel, die Pressesprecherin der Stadt Neu-Ulm. Denn Spaziergänger oder Feiernde hinterlassen auf den Grasstreifen und am Wegesrand des Donauufers vieles, was dort nicht hingehört.

Tonne presst Abfall zusammen

Der Clou der insgesamt vier neuen Eimer sind aber Sensoren, die den Füllstand permanent messen. Sie melden an die Mitarbeiter der Straßenreinigung, wenn sie voll sind und geleert werden wollen. Damit die Mitarbeiter nicht so oft anrücken müssen, hat der Eimer einen großen Stempel, der den Müll von oben zusammendrückt und verdichtet. So passt fünf bis sieben Mal mehr Abfall in die Tonne. Die Energie für die Presse bezieht sie über ein Solarmodul, das wiederum einen Akku lädt. So funktioniert die Technik auch wenn zwei bis drei Wochen lang keine Sonne scheint.

Smarte Tonnen in Schwaben - und Frankreich

Neu-Ulm ist nicht die einzige schwäbische Stadt, die die intelligenten Abfalltonnen einsetzt. Nördlingen hat im Sommer vergangenen Jahres mehrere sogenannte "Press-Haie" angeschafft, die Technik ist vergleichbar. Der Eimer macht zwar keine Geräusche beim Befüllen, hat aber separat noch einen Aschenbecher. Nördlingen ist nach rund halbjähriger Dauernutzung zufrieden, zuvor war die smarte Tonne schon testweise im Einsatz. Nicht nur in Deutschland gibt es immer mehr intelligente Abfalltonnen. Auch in Frankreich entscheiden sich zunehmend Städte für die smarte Lösung. "Mr. Fill" kann man so auch in Paris oder Aix-en-Provence entdecken.