Wie sinnvoll sind mobile Stromspeicher aus dem Baumarkt?

Die Energiekrise bereitet vielen Menschen Sorgen. Einige fragen sich auch, ob sie sich für mögliche Stromausfälle rüsten sollen. Im Internet werden "Notfallpakete" verkauft. Videos mit Tipps zur Blackout-Vorsorge wurden in nur wenigen Wochen zehntausendfach geklickt. Und in Baumärkten versprechen Heizpaneele, Wärmestrahler, Stromgeneratoren, Solarpanelen und mobile Stromspeicher den Kundinnen und Kunden mehr Unabhängigkeit. Prominent in den Eingangsbereichen der Märkte platziert erfreuen sich die Produkte großer Beliebtheit.

Von Powerstations und Solarmodulen

Im Kassenbereich eines Schwabacher Baumarktes liegen verschieden große, faltbare Solarmodule aus. Zudem rund ein halbes Dutzend mobile Stromspeicher. Mit schwarzem und grauem Kunststoff verkleidete Kästen – je nach Speicherkapazität in der Größe einer Autobatterie bis hin zu der einer kleinen Kühlbox.

"Das Interesse ist sehr, sehr groß", sagt Frank Vieweg, der in dem Schwabacher Baumarkt als Assistent der Marktleitung arbeitet. Die Kundinnen und Kunden seien an den Stromspeichern für den Urlaub oder als Lösung für den Kleingarten interessiert, um dort ihre Handys oder Laptops aufzuladen. "Oder eben, weil sie einfach Angst haben, es könnte irgendwann ein Stromausfall da sein."

Experte hält Blackout-Gefahr für gering

Doch wie groß ist die Gefahr, dass im Laufe des anstehenden Winters wegen der Energiekrise kein Strom mehr aus der Steckdose kommt und wir uns mit Stromspeichern behelfen müssten? Christoph Maurer vom Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme an der Universität Erlangen-Nürnberg hält die Wahrscheinlichkeit für "relativ gering".

"Man kann einen Blackout im Energieversorgungssystem nie vollständig ausschließen. Das ist ein technisches System, das nicht 100 Prozent sicher ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, was man ja auch daran sieht, dass wir ein solches Ereignis noch nie hatten." Christoph Maurer vom Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme an der Universität Erlangen-Nürnberg

Christoph Maurer verweist dabei auf den Unterschied zwischen einem Blackout und einem Stromausfall. Jeder Blackout sei ein Stromausfall, aber nicht jeder Stromausfall sei ein Blackout, sagt er. Unter einem Blackout verstehe man "einen Regionen übergreifenden, ungeplanten und sehr viele Verbraucher betreffenden Stromausfall". Und für ein solches Ereignis gebe es unter Einbezug der Energiekrise auch im kommenden Winter aus seiner Sicht keine erhöhte Wahrscheinlichkeit.