Wie sinnvoll ist die Prämie für neue Pflegekräfte?

Als Konsequenz aus der Corona-Krise will sich die die CSU-Landesgruppe im Bundestag für eine "Neueinsteiger-Prämie" von 5.000 Euro für neue Pflegekräfte einsetzen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten Anfang Januar hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die 5.000 Euro sollen Pflegekräfte nach ihrer Ausbildung bekommen, wenn sie weiter im Pflegeberuf arbeiten.

"49 Prozent der Krankenhäuser hatten zur Jahresmitte 2020 Probleme, offene Stellen beim nicht-ärztlichen Personal im Operationsdienst zu besetzen. Gegenüber 2011 ist der Wert damit um sechs Prozentpunkte gestiegen." Krankenhaus-Barometer 2020, Deutsches Krankenhausinstitut

Nach einer Erhebung des Bundesgesundheitsministeriums vom Dezember 2019 fehlen im Freistaat 5.000 Pflegekräfte. Schon damals zweifelte die Vereinigung der Pflegenden in Bayern diese Zahl an. Eine Umfrage des bayerischen Landkreistages zeigte, das mittlerweile 88 Prozent der Landkreise mit einem Pflegenotstand rechnen.

VdPB bezeichnet Vorschlag als "Symbolpolitik"

Das sei zwar besser als nichts, so Michael Wittmann von der Vereinigung der Pfegenden in Bayern, aber damit würden sich schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Gehälter in Ballungsräumen nicht dauerhaft überdecken. Die VdPB bezeichnet deshalb den CSU-Vorschlag als "Symbolpolitik".

Damit werde zugleich eine erneute Neiddebatte ausgelöst und das Grundproblem des Personalmangels nicht behoben. Aktuelle Zahlen, die von der Vereinigung erhoben wurden, zeigen klar, dass die Ausbildungszahlen nicht ausreichend seien, um den künftigen Personalbedarf auch nur annähernd zur decken.

"Da hilft auch kein 'Jubel' der Staatsregierung über gestiegenen Ausbildungszahlen in der eben begonnen neuen Pflegeausbildung", so Michael Wittmann. Nicht nur coronabedingt würden derzeit viele die Ausbildung abbrechen. Der VdPB habe seit langem Vorschläge für Verbesserungen unterbreitet, die jedoch von der Politik viel zu zögerlich aufgenommen würden. Es brauche zum Beispiel verlässliche Rahmenbedingungen wie ausreichende Personalausstattung oder ausgewogene Dienstpläne, aber auch attraktive Regelungen zur Fort- und Weiterbildung. Zudem werde kaum eine andere Berufsgruppe so detailliert durch verschiedenste Institutionen kontrolliert wie die Pflege. Der Beruf brauche aber vor allem mehr Wertschätzung, dies sei motivierend für den Nachwuchs, so Wittmann.

So habe Bayern beispielsweise auch noch immer keine Erhebung über einen wirklichen Arbeitskräftebedarf. Dies werde gerade aktuell von der Vereinigung durchgeführt, um endlich genaue Zahlen des Pflegekräftemangels benennen zu können.

Auch Pflegeschulen sehen Vorschlag skeptisch

Den Vorschlag der CSU sieht auch der Direktor der Akademie Anregiomed kritisch. Damit würde die Partei nicht verstehen, worum es eigentliche gehe, sagt Hans-Peter Mattausch dem BR. Eine Prämie für Pflegekräfte, die nach ihrer Ausbildung weiter im Pflegeberuf arbeiten, sei "zwar nett", allerdings würde die Politik nicht das eigentliche Problem erkennen. Pflegekräfte seien überlastet durch das Arbeitspensum. Es gehe dabei nicht primär um bessere Arbeitszeiten oder Geld, sondern um bessere Bedingungen vor Ort.

Bei der letzten Tarifverhandlung wurde beschlossen, dass Pflegekräfte eine 400-Euro-Prämie für ihr Examen erhalten. Das habe nichts bewirkt. Die Abrecherquote bei der Anregiomed Akademie liege nach Angaben von Mattausch bei zehn Prozent. Auch hier gebe es zu wenige Bewerber für eine generalisierte Pflegeausbildung. Die Akademie Anregiomed ist eine Berufsfachschulen für Krankenpflege und bietet Aus- und Fortbildungen an.