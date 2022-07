Wie sieht die Zukunft der Bergwirtschaft in Amberg aus?

Am Sonntag entscheiden die Amberger mit einem Bürgerentscheid über die Zukunft der Bergwirtschaft auf dem Mariahilfberg. Die Pläne des bisherigen Investors sehen eine komplette Sanierung des bereits bestehenden Berggasthofes vor – inklusive Anbau mit Berghotel, Veranstaltungssaal und Aussichtsterrasse.

IG "Unser Berg" ist gegen die Sanierungspläne

Die Interessensgemeinschaft (IG) "Unser Berg" hingegen will den Platz weitgehend im bisherigen Zustand erhalten. Der Anbau inklusive Hotel würde das Gesamtbild stören, so die IG. Sie sieht es als ihre Aufgabe den Berg zu schützen. Einen "bunkerartigen Bau" in den Hang des Mariahilfbergs und unter die denkmalgeschützten Klostermauern zu setzen, würde laut der IG ein statisches Risiko mit sich bringen.

IHK: Sanierung als Chance sehen

Das IHK Gremium Amberg-Sulzbach hat sich für das Konzept der Investoren ausgesprochen. Gremiumsvorsitzender Markus Frauendorfer erklärt in einer Mitteilung, dass sich durch Sanierung und Erweiterung der Bergwirtschaft die einmalige Chance biete, "Tradition und Moderne zu verbinden und Amberg als Tourismusregion nachhaltig zu etablieren". Das Projekt könne sich insgesamt positiv auf die Attraktivität Ambergs auswirken und neue Fachkräfte, Studierende und Investoren nach Amberg ziehen.

Auszählung und Bekanntgabe noch am Sonntag

Der Bürgerentscheid verursacht für die Stadt Mehrkosten in Höhe von 66.300 Euro. Wahlberechtigt sind in Amberg rund 33.408 Personen. Die Abstimmung über die Zukunft der Bergwirtschaft ist per Brief- oder Urnenwahl möglich. Für die Briefwahl registriert haben sich rund 6.400 Personen, davon wurden bereits etwa 4.900 Wahlbriefe abgegeben.

Damit der Entscheid zählt, muss das Quorum erreicht werden. Zwanzig Prozent der Wahlberechtigten, also etwa 6.600 Stimmen, müssen eine Mehrheit bilden. Die Stimmen sollen noch am Sonntag ausgezählt und auf der Website der Stadt Amberg veröffentlicht werden.

Leerstand seit zweieinhalb Jahren

Seit zweieinhalb Jahren steht die Bergwirtschaft in Amberg neben dem Franziskanerkloster auf dem Mariahilfberg leer. Mitte Mai hatte der Amberger Stadtrat entschieden, die Zukunft des Bergs in die Hände der Bürger zu legen. Die Stadt erhofft sich damit eine schnellere Rechtssicherheit für das Bauvorhaben des Investors. Der Mariahilfberg mit Bergwirtschaft und Franziskanerkloster ist ein beliebter Naherholungsort in Amberg.